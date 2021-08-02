تكنولوجيا: موتورولا تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Edge S Pro في 5 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة لينوفو إعلان على منصة Weibo مؤخراً تؤكد من خلاله على عقد حدث جديد في 5 من أغسطس للإعلان الرسمي عن هاتف Edge S Pro.

كانت علامة موتورولا التجارية قد كشفت خلال الفترة الماضية عن هواتف Edge 20 Lite و Edge 20، إلى جانب هاتف Edge 20 Pro، ولقد أكدت الشركة على خططها لعقد حدث الشهر المقبل لإطلاق إصدار جديد.

ولقد كشف إعلان الشركة التشويقي عن المواصفات الرئيسية لهاتف Edge S Pro قبل الإعلان الرسمي، حيث يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 870، ومستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة في الهاتف مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل، وقدرة على تكبير بصري حتى 5 مرات، أيضاً تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

يذكر أن هاتف Motorola Edge S انطلق أيضاً بمعالج Snapdragon 870، ولقد توفر الهاتف في الأسواق العالمية بعنوان Moto G100.

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