كيف يمكنك أن تتحقق إذا قام شخص ما بتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص على «فيس بوك»؟

الشارقة - اميمة ياسر -

يبحث الكثيرون عن طرق سهلة وبسيطة للتحقق مما إذا تعرضت حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للاختراق.

وتقول صحيفة "ذا صن" البريطانية إنه إذا كنت قلقاً من أن شخصاً ما قد دخل إلى حسابك على "فيس بوك"، فهناك طريقة سهلة للتحقق من ذلك، مشيرة إلى أن عملاق التواصل الاجتماعي يحتوي على تقنية تتعقب مكان تسجيل الدخول إلى حسابك ويمكن أن تساعدك في تسجيل الخروج أو حماية حسابك من الأشخاص الذين يحاولون اختراقه.

وأضافت الصحيفة أن "فيس بوك" يمكنه أن يخبرك بموقع الأجهزة التي تصل إلى حسابك، بالإضافة إلى نوع الجهاز والمتصفح وتاريخ ووقت آخر دخول إلى الحساب.

وإذا كان هناك شيء لا يبدو صحيحا، فيمكنك إنهاء أي من التشغيل النشط (active sessions) لـ"فيس بوك" من بين تلك التي قمت بتسجيل الدخول إليها.

ونشرت الصحيفة طريقة يمكن من خلالها أن ترى الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها على "فيس بوك" عبر سطح المكتب:

- فتح متصفح الويب وتسجيل الدخول إلى "فيس بوك".

- النقر فوق سهم القائمة المنسدلة أعلى لافتة الصفحة الرئيسية واختيار "الإعدادات".

- النقر فوق خيار "الأمان وتسجيل الدخول"، والذي يجب أن يظهر كخيار على الجانب الأيسر من الشاشة.

- من خلال قسم "مكان تسجيل الدخول"، سيسمح لك بمشاهدة جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها على "فيس بوك"، بما في ذلك الأجهزة النشطة حالياً، بالإضافة إلى معرفة وقت وتاريخ حدوث تسجيل الدخول، ونوع الجهاز الذي تم استخدامه وموقعه.

- من خلال النقر فوق النقاط الرأسية الثلاث على الجانب الأيمن من كل تشغيل نشط مُدرج، فيمكن تسجيل الخروج أو الإبلاغ عن ذلك على أنه ليس أنت. كما ستحصل أيضاً على خيار "تسجيل الخروج من جميع التشغيلات النشطة".

طريقة يمكن من خلالها أن ترى الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها على "فيس بوك" عبر الهاتف الذكي

- النقر فوق الخطوط الأفقية الثلاثة في الزاوية اليمنى السفلية.

- التمرير لأسفل حتى ترى "الإعدادات" والنقر عليها.

- الانتقال لأسفل إلى "الأمان" والنقر على "الأمان وتسجيل الدخول".

- من خلال قسم "مكان تسجيل الدخول"، يمكن النقر فوق "عرض الكل" لرؤية جميع الأجهزة.

- بنفس طريقة سطح المكتب، يمكن معرفة وقت وتاريخ حدوث تسجيل الدخول ونوع الجهاز الذي تم استخدامه وموقعه.

- وإذا قمت بالنقر فوق النقاط الرأسية الثلاث على الجانب الأيمن من كل جلسة مدرجة، فيمكنك تسجيل الخروج أو الإبلاغ عن ذلك على أنه ليس أنت. كما ستحصل أيضاً على خيار "تسجيل الخروج من جميع التشغيلات النشطة".