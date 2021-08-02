شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple تعرض كيفية التقاط صور "العالم الآخر" فى الوضع الليلى على iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت Apple مقطع فيديو جديدًا يعرض أفكارًا حول كيفية الحصول على صور "العالم الآخر" باستخدام إعداد الوضع الليلي لكاميرا iPhone.

وتم إطلاق الوضع الليلي مع iPhone 11 فى عام 2019 لمساعدتك فى الحصول على لقطات أفضل فى ظروف الإضاءة المنخفضة، قدمت العديد من أجهزة Android ميزة مماثلة لعدة سنوات حتى الآن.

ووفقا لموقع "digitartlends" يركز مقطع فيديو Apple على Maria Lax، وهي مصورة فنلندية مقيمة فى لندن ساعدتها صورها الغامضة الرائعة فى تكوين متابعين مخلصين على Instagram.

وبالحديث عن عملها، أخبرت لاكس من شركة Apple Landon Smith أنها تحب "إعادة تخيل المواقع الحقيقية بحيث تبدو غير حقيقية"، حيث تقدم اللقطات الليلية أفضل فرصة لهذا النوع من النهج.

وفى تسلسل يظهرها وهى تتجول فى شوارع العاصمة البريطانية بحثًا عن لقطة، تقول لاكس كيف تحب قضاء الوقت فى البحث عن مصدر ضوء مذهل، وغالبًا ما تجد نفسها منجذبة نحو النوافذ ذات الألوان المختلفة والتفاصيل الصغيرة الموجودة خلفها .

وتسلط Lax الضوء أيضًا على قيمة التجريب عندما يتعلق الأمر باستخدام الوضع الليلي، بالنسبة لنوع مختلف من الصور، فإنها تضع أحيانًا قطعة من البلاستيك الملون أمام العدسة، وقد تطلق الفلاش أو تلطخ بعض الفازلين على البلاستيك (وليس العدسة!) للحصول على تأثير غير عادي، "بالتأكيد بعض عمليات اختطاف الكائنات الفضائية تحدث في هذه اللقطة"، كما تقول عن إحدى محاولاتها الأكثر غرابة.

كما تقدم المصورة الفنلندية كلمات تشجيعية أيضًا، قائلة إنه لا يجب أن تتوقع الخروج والتقاط لقطات رائعة "واحدة تلو الأخرى"، ولكن بمرور الوقت "ستصل إلى الأشياء الجيدة".

ويظهر سميث، وهو أكثر من مبتدئ عندما يتعلق الأمر باللقطات الليلية، فى الفيديو أيضًا أثناء استكشافه لمدينة نيويورك أثناء التفكير فى بعض نصائح لاكس.

بالعودة إلى المنزل، تتحدث Lax إلينا من خلال بعض تقنيات التحرير التى تستخدمها لنقل صورها الليلية إلى المستوى التالى، مع إجراء جميع التعديلات فى تطبيق الصور على iPhone.

وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالوضع الليلى، يقوم iPhone تلقائيًا بتحديده إذا رأت الكاميرا أن ظروف الإضاءة منخفضة جدًا بالنسبة للإعداد العادى، وعندما تضغط على المصراع فى الوضع الليلى، تعمل الكاميرا لعدة ثوانٍ لإنشاء أفضل صورة ممكنة، وهناك أيضًا خيارات لضبط التعريض يدويًا، لكن معظم الأشخاص يبدأون بالانتقال إلى الوظيفة التلقائية والتحقق من النتيجة.