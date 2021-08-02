شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية: خلل بالبرامج سبب عطل المحركات وإزاحة محطة الفضاء عن موضعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت وكالة الفضاء الروسية باللوم على "عطل قصير المدى فى البرامج" فى حادث محرك بوحدتها العلمية الجديدة، وتم إطلاق محركات الدفع للوحدة بشكل غير متوقع بعد ساعات من الالتحام، مما أدى إلى إزاحة محطة الفضاء الدولية عن وضعها الطبيعي، وتسبب خلل البرنامج فى أن وحدة Nauka تعتقد أنه من المفترض أن تتراجع عن المحطة.

وقال موقع " the verege" إن المحطة الفضائية وهي عبارة عن مختبر أبحاث بحجم ملعب كرة قدم يطفو على ارتفاع 270 ميلًا في مدار أرضي منخفض، تم دفعه بعيدًا عن المسار بمقدار 45 درجة بمجرد أن بدأت محركات Nauka في إطلاق النار، وقالت وكالة ناسا إنها فقدت السيطرة على موقع المحطة بعد دقائق، ولكن في النهاية أعيد وضعها إلى وضعها الطبيعي بعد أن تصدت دفعات من وحدة روسية أخرى لإطلاق Nauka الخاطئ.

وقال الموقع نظرا لفشل البرنامج على المدى القصير، تم تنفيذ أمر مباشر عن طريق الخطأ لتشغيل محركات الوحدة للسحب، مما أدى إلى بعض التعديل في اتجاه المجمع ككل"، قال فلاديمير سولوفيوف، مدير الرحلة في الفضاء وقال المقطع الروسي للمحطة في بيان صباح اليوم الجمعة.

وقال جويل مونتالبانو مدير محطة الفضاء في ناسا، إن وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) ستقود التحقيق في عمليات إطلاق الصاروخ الخاطئة وستطلع شركائها الأمريكيين على أي إصلاحات، بعد تسبب الحادث في تأخير إطلاق Boeing المخطط لكبسولتها غير المأهولة Starliner إلى محطة الفضاء الدولية، والتي كانت مقررة يوم الجمعة الماضية، ومن المقرر الآن يوم الثلاثاء 3 أغسطس، حسبما ذكرت الوكالة في بيان.

وقال سولوفيوف إن المحطة الفضائية ووحدتها الروسية الجديدة "تعملان بشكل طبيعي" الآن، مضيفًا أنه "تم إنشاء واجهة قيادة داخلية وطاقة موثوقة، بالإضافة إلى واجهة إمداد الطاقة التي ربطت الوحدة بالمحطة"، وقال إن رواد الفضاء الروس في المحطة أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف يوازنون الضغط في ناوكا ويخططون لدخول الوحدة لبدء "تنقية الغلاف الجوي وبدء العمل العادي المعتاد".

Nauka ، التي تعني العلم باللغة الروسية، هي وحدة علمية متعددة الأغراض مصممة لحمل البضائع والبشر، بدأ تطويره الذي طال انتظاره في عام 1995 وخضع للعديد من تغييرات التصميم التي دفعت تاريخ إطلاقه الأصلي من عام 2007 إلى عام 2021. تم إطلاقه أخيرًا في 21 يوليو، عند وصوله إلى الفضاء، واجه على الفور تقريبًا مشاكل في الدفع والاتصالات أدت إلى تأخير دخوله إلى المدار، رست الوحدة بنجاح بعد ثمانية أيام الخميس الماضى، قبل أن تتعطل محركاتها وتخرج المحطة عن المسار.