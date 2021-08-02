تكنولوجيا: رصد هاتف شاومي المرتقب Mi 11T Pro في أول التسريبات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن إصدار شاومي المرتقب Mi 11T Pro الذي ينطلق رسمياً في حدث يعقد خلال الفترة القادمة.

رصد هاتف Mi 11T Pro في SIRIM في ماليزيا، حيث أعتمد الهاتف بنموذج رقم 2107113SG، كما أكدت التسريبات على خطط شاومي لإطلاق إصدار رئيسي بعنوان Mi 11T، ولقد رصد إصدار Pro أيضاً في قاعدة بيانات IMEI.

كانت شاومي قد قدمت هاتفي Mi 10T وMi 10T Pro برقاقة معالج Snapdragon 865 العام الماضي، بينما تشير التسريبات إلى أت شاومي تدعم هاتفي Mi 11T وMi 11T Pro هذا العام برقاقة معالج Snapdragon 870 أو Snapdragon 888.

يذكرا أن شاومي قدمت هاتفي Mi 10T العام الماضي بشاشة IPS LCD بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD Plus مع معدل تحديث 144Hz، كما جاء الهاتف بطبقة حماية من Gorilla Glass 5، مع واجهة MIUI 12.

أيضاً يتميز الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل مع بطارية بقدرة 5000 mAh.

بينما تميز إصدار Mi 10T Pro بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، لذا نترقب إنطلاق حدث شاومي للكشف عن تفاصيل الإصدارات القادمة من سلسلة Mi 11T.

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