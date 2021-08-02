تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن جهاز Realme Book باللون الأزرق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لإطلاق إصدارها الأول من أجهزة الحاسب المحمول والذي يعرف ب”Realme Book”، ولقد كشف إعلان تشويقي جديد اليوم عن صور حية للجهاز باللون الأزرق.

أكد الإعلان التشويقي الذي نشر من “Madhav Sheth” الرئيسي التنفيذي لشركة Realme عن خططه للكشف عن تفاصيل جديدة حول جهاز Realme Book خلال الحلقة 28 من “Ask Madhav” على منصة اليوتيوب.

ولقد شارك Madhav الإعلان التشويقي الجديد في قصص الإنستقرام، حيث ظهر الرئيس التنفيذي مع جهاز Realme Book باللون الأزرق أو الذي يعرف من الشركة ب”Real Blue”، كما تقدم الشركة الجهاز بإختيارات أخرى في الألوان تشمل اللون الأحمر والبرتقالي الفاتح.

كما يظهر الجهاز في الإعلان التشويقي بإنحناء يصل إلى زاوية 150 درجة، ومن المقرر أن يأي جهاز Realme Book بحجم شاشة 14 إنش، وأبعاد 3:2، كما يدعم الجهاز الجيل 11 من معالجات إنتل مع إختيارات في Core i5 أو Core i3.

ومن المقرر أن ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Windows 10 كما أكدت الشركة على دعم الجهاز التحديث إلى نظام Windows 11.

أيضاً يتميز الجهاز بلوحة مفاتيح chiclet، كما يدعم زر التشغيل إستشعار البصمة للتسجيل وفتح الجهاز، كما يأتي الجهاز بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، ويضم الجهاز عدة منافذ تشمل USB-A، ومنفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات، ومن المرتقب الكشف عن تفاصيل أكثر حول الجهاز في الإعلان الرسمي.

المصدر

اعلان





