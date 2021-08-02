شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غرامة ضخمة على شركة "زووم" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر
واتهم أصحاب الدعوى شركة زووم، بتضليل المستهلكين، خاصة بعدما فشلت في حماية الاجتماعات الخاصة من التعطيل بسبب هجمات القرصنة المعروفة باسم "zoombombings"، وفقاً لأوراق الدعوى.
كما طُلب من الشركة تحسين ممارسات الخصوصية الخاصة بها.
على الجانب الآخر، كشف زووم في مايو الماضي، عن تطوير جديد للمنصة يشمل إقامة منصة جديدة افتراضية للأحداث والفعاليات التي تقام على تطبيق زووم تسمى Zoom Events، تسمح للمستخدمين ببناء مركز أحداث لإدارة ومشاركة الأحداث، وتخصيص التذاكر والتسجيل، والتحكم في الوصول إلى الفواتير، واستضافة الأحداث (المجانية والمدفوعة والأحداث لمرة واحدة أو سلسلة الأحداث)، وجمع الحاضرين معاً من خلال الشبكات المتكاملة، وتتبع إحصائيات الأحداث مثل الحضور والإيرادات.