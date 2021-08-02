توتر كبير يهيمن على سوق العملات المشفرة.. ما السبب؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - تهيمن حاليا على سوق العملات المشفرة ترقبا لتشريع أمريكي جديد يمكن أن يضع قيودا كبيرة على تداولات السوق، بحسب موقع ”فوربس“ الأمريكي، اليوم الاثنين.

وأشار الموقع إلى أن سعر ”بيتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم، قفز إلى ما يقرب من 43000 دولار الليلة الماضية، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف أيار (مايو) الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر ”الإيثريوم“، ثاني أكبر عملة مشفرة، لأكثر من 3000 دولار، ما أدى إلى زيادة مهمة في سوق العملات المشفرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب تقرير ”فوربس“ الذي لفت إلى أن تلك الزيادات أضافت لسوق التشفير المجمع حوالي 250 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي ويقترب الآن من 1.7 تريليون دولار.

وقال التقرير: ”ومع ذلك، يشعر العديد من متداولي العملات المشفرة بالتوتر بشكل متزايد بسبب تشريع البنية التحتية للسوق الذي يشق طريقه حاليا من خلال الهيئة التشريعية الأمريكية، ويتضمن بندا لجمع 28 مليار دولار من مستثمري العملات المشفرة، مع تحذير البعض من أنه قد ”يقتل“ الصناعة“.

ونقل الموقع عن جيك تشيرفينسكي، المحامي المتخصص في مجال العملات المشفرة، قوله إن مشروع القانون يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صناعة التشفير المزدهرة.

وقال تشيرفينسكي: ”هذا مشروع قانون مضلل للغاية، وإذا تم اعتماده فسوف يضر أكثر بكثير مما ينفع بمصالح الولايات المتحدة“.

وأوضح أن مشروع القانون، الذي أقر تصويتا أوليا في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، يقترح فرض ضرائب على أرباح ”البيتكوين“ والعملات المشفرة لتمويل الاستثمار في البنية التحتية الأمريكية، مع توسيع تعريف الوسيط إلى الحد الذي تحتاج فيه بورصات التشفير ومزودو المحفظة إلى جمع المزيد من المعلومات حولهم.

وقال: ”يتضمن التشريع تحديث تعريف الوسيط ليعكس حقائق كيفية الحصول على الأصول الرقمية وتداولها.. ويوضح التشريع كذلك أن الإبلاغ من وسيط إلى وسيط ينطبق على جميع عمليات نقل الأوراق المالية“.

وأضاف: ”الأشياء تتحرك بسرعة، ويمكن أن تشعر بالخوف“، مضيفا: ”لا داعي للذعر لأن هذا التشريع ليس نهائيا بعد، ولا يزال من الممكن تغييره“.

وحذر تشيرفينسكي من أنه ”يتحدى المنطق اعتماد لائحة يكون الامتثال لها مستحيلا حرفيا، ما لم يكن الهدف هو قتل الصناعة.. وقد يعني هذا حظرا فعليا على التعدين في أمريكا“.

ولفت ”فوربس“ في تقريره إلى أنه منذ إطلاق الصين حملة في مجال تعدين البيتكوين والعملات المشفرة في الأشهر الأخيرة وطرد عدد كبير من الشركات المختصة برزت الولايات المتحدة كموطن جديد محتمل لتلك الشركات.

وقال: ”ومع ذلك، فإن المشرعين الأمريكيين الذين يخشون من أن تعدين البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى يمكن أن يسرع تغير المناخ، أشاروا إلى أنهم غير راضين عن نمو الصناعة في الولايات المتحدة“.