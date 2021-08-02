تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Infinix Smart 5A بمعالج Helio A20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix رسمياً اليوم عن هاتفها منخفض التكلفة Infinix Smart 5A، الذي ينطلق بمعالج Helio A20، وبطارية بقدرة 5000 mAh.

يتميز هاتف Infinix Smart 5A بحجم شاشة 6.52 إنش، وجودة عرض HD Plus، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بمستشعر 8 ميجا بيكسل.

كما تأتي الكاميرة الخلفية في هاتف Smart 5A بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً يأتي الهاتف برقاقة معالج Helio A20 وذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

وينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، مع شاحن بقدرة 10W، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ويدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi، و GPS ويضم منفذ microUSB، مع مدخل 3.5مم للشحن.

ويأتي Infinix Smart 5A في السوق الهندي بسعر 87 دولار، وينطلق في 9 من أغسطس بألوان الأزرق، والأخضر وأيضاً الأسود.

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