علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: عشاق مراقبة الكواكب على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة

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القاهرة - سامية سيد - محبو مراقبة الكواكب على موعد اليوم الاثنين، مع ظاهرة فلكية مميزة، حيث سيقترب زحل إلى أقرب نقطة له من الأرض، وستتحرك الأرض بين زحل والشمس، وذلك في ظاهرة فلكية سنوية، حسبما ذكرت سكاى نيوز نقلا عن  صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وبحسب العالم في الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، روبرت ماس، فإن زحل سيكون سهل الرصد، وذلك لكونه سيظهر في فراغ نسبي من السماء.

 

وأضاف ماس: "سيبدو زحل كنجم أصفر اللون، وسيصدر ضوء ثابتا بدلا من الوميض، سيتألق زحل كونه أكثر إشراقا من الغالبية العظمى للنجوم في السماء".

 

وبيّن ماس أن زحل سيكون أبعد كوكب يمكنك رؤيته بالعين المجردة، كما أنه بالإمكان مشاهدة حلقات الكوكب عبر التلسكوبات حتى وإن كانت صغيرة.

 

جدير بالذكر أن زحل يبعد عن الشمس تسعة أضعاف بعده عن الأرض، و1.2 مليار كيلومتر منا عند أقرب نقطة له.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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