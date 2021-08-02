شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية الاتصال بدعم أبل إلكترونيا بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أبل مجموعة متنوعة من الطرق للاتصال بفريق دعم العملاء، لعل أبرزها هو موقع الدعم المليء بالأدوات والنصائح، فيمكنك من خلاله تصفح القوائم بشكل صحيح، ويمكنك حتى التحدث إلى ممثل دعم العملاء عبر الإنترنت، وهنا نقدم لك تفاصيل التعامل الكترونيا مع دعم أبل لحل أي مشكلة أو الإجابة على أسئلتك بشأن هاتف أيفون أو جهاز ماك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. افتح صفحة الدعم support.apple وانتقل لأسفل إلى نحن هنا للمساعدة، ثم حدد المنتج الذي تحتاج إلى دعم له، ويمكنك أيضًا تحديد عرض المزيد من المنتجات لمزيد من الخيارات.

2. سيظهر لك عدد من المشكلات الشائعة التي يتصل المستخدمون بشركة أبل بشأنها، حدد واحدًا منهم، ثم اختر مشكلة أكثر تحديدًا من القائمة التي تظهر.

3. بناءً على المشكلة، قد يتم إعطاؤك نصائح حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها على الفور، أو يتم نقلك إلى صفحة بعنوان كيف تريد الحصول على المساعدة؟

وستحتوي هذه الصفحة الأخيرة على بعض الخيارات الجديدة، ولعل أفضلها هو الدردشة، حدد هذا الخيار، وسيتم إقرانك بممثل دعم العملاء الذي يمكنك التعامل معه لحل المشكلة.

إذا كنت لا تريد التحدث إلى أي شخص، فتحقق من موقع دعم أبل بنفسك، فهو بوابة الدعم الرئيسية الخاصة بهم، وتحتوي على مئات المقالات حول كيفية الحفاظ على تشغيل أجهزتك بسلاسة.