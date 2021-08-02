شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 طرق لتحديد المواقع الجغرافية تجعل منزلك الذكى أكثر ذكاءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تمنيت يومًا أن يتفاعل منزلك الذكي مع وجودك (أو غيابك)؟ هناك الكثير من ميزات المنزل الذكي التي تعمل بناءً على وقت اتصال جهازك بشبكة Wi-Fi، ولكن يمكنك استخدام السياج الجغرافي لتحقيق نفس النتيجة على مسافة أكبر وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

السياج الجغرافي هو محيط افتراضي حول منزلك، يكتشف عندما تدخل المحيط أو تغادره ويعمل وفقًا لبرمجته، إذا كان لديك ملحقات المنزل الذكي التي تعمل بالسياج الجغرافي (أو يمكنك الاتصال بـ IFTTT والاتصال بسياج جغرافي بهذه الطريقة)، يمكنك الاستفادة من الخدمة لجعل منزلك الذكي أكثر ذكاءً.

كم مرة نسيت تشغيل نظام الأمان عند مغادرة المنزل؟ بينما يمكن تشغيل معظم أنظمة الأمان الذكية عن بُعد، فمن الأفضل تشغيل نفسها، من خلال تحديد الموقع الجغرافي ، يمكنك ضبط نظام الأمان الخاص بك على التشغيل أو وقفه تلقائيًا وفقًا لموقعك.

نظام الأمان الخاص بك

هذا يعني أنك لن تنسى أبدًا تسليح نظامك، ولن تقلق بشأن وقفه عندما تعود إلى المنزل من العمل، ويمكنك جعله يتحول تلقائيًا إلى وضع "الصفحة الرئيسية" أو إعدادات المراقبة المخصصة، كل ما تفعله هو العودة إلى المنزل من العمل، ويكتشف السياج الجغرافي وجودك ويطلق الإجراء الذي أعددته.

قم بتشغيل الأضواء عندما تعود إلى المنزل، واضبط درجة الحرارة عند المغادرة.

مع اقتراب أيام الصيف الحارة، بدأت درجات الحرارة بالفعل في الارتفاع - ومعها، ارتفعت فواتير الخدمات، لكن مع تحديد الموقع الجغرافي لا داعي لإبقاء منزلك عند مستوى درجة الحرارة المفضل لديك عندما لا تكون هناك، شريطة ألا يكون هناك أي شخص آخر في منزلك (بما في ذلك الحيوانات الأليفة)، يمكن ضبط منظم الحرارة الخاص بك على رفع درجة الحرارة تلقائيًا بضع درجات عند مغادرة المنزل.

يمكن بعد ذلك البدء في خفض درجة الحرارة قبل حوالي ساعة من العودة إلى المنزل، هذا يحافظ على انخفاض تكاليف الطاقة خلال الأشهر الأكثر دفئًا في السنة، يمكنك أن تفعل الشيء نفسه مع الأضواء الخاصة بك، تخيل أنك عدت إلى المنزل، وفي اللحظة التي تحولت فيها إلى ممر سيارتك، تم تشغيل ضوء الشرفة الأمامية والأضواء الداخلية، لن تعود إلى المنزل مرة أخرى إلى منزل مظلم، في حين لا تقدم جميع منظمات الحرارة الذكية ميزة تحديد الموقع الجغرافي.

نرسل لك رسائل تذكير بالتسوق

يمكن لبعض المساعدين الأذكياء (مثل Alexa) إرسال تذكيرات إليك بناءً على موقعك الحالي، طالما أنها تتمتع بإمكانية الوصول عبر الهاتف، إذا كنت تميل إلى نسيان التقاط الأشياء، فيمكنك أن تطلب من Alexa تذكيرك بشراء الحليب عندما تكون بالقرب من متجر بقالة.

يمكنك أيضًا إعداد تذكيرات لتسليم التنظيف الجاف وشراء الطوابع والقيام بأي شيء آخر يخطر ببالك، ما يميز هذه الميزة هو أن هذه التذكيرات لا تستند إلى الوقت، ولكن على الموقع، يمكن تشغيلها عن طريق المشي أو القيادة عبر موقع معين.

افتح باب الجراج لك

يعد الاحتفاظ بزر في سيارتك لفتح باب المرآب أمرًا مريحًا، ولكنه قد يكون أيضًا محفوفًا بالمخاطر، إذا سُرقت سيارتك أو اقتحمها شخص ما، فلديهم طريقة سهلة للوصول إلى منزلك، بدلاً من خلق خطر أمني على منزلك، يمكنك استخدام السياج الجغرافي لفتح باب الجراج تلقائيًا عند عبور الحاجز.

إذا كان لديك مرآب مزدوج، يمكنك ربط كل باب بجهاز مختلف وتشغيلها بشكل منفصل عن بعضها البعض، سيفتح جانب زوجك من المرآب لهم فقط، يمكنك حتى برمجة الاستجابات المخصصة بناءً على من يصل أولاً؛ على سبيل المثال، قد يرغب زوجك / زوجتك في بدء تشغيل الموسيقى عندما يعودون إلى المنزل. Geofencing يجعل ذلك ممكنا.

لا أحد يريد سماع الطنين المستمر للمكنسة الكهربائية عندما يكونون في المنزل مسترخيين، بينما يمكنك جدولة فراغ الروبوت الخاص بك للعمل أثناء عدم وجودك في المنزل، يمكنك أيضًا استخدام السياج الجغرافي لتشغيل الجهاز في اللحظة التي تخرج فيها من الباب، هذا مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعملون من المنزل.

تخيل: تغادر المنزل لبضع ساعات لأداء المهمات أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو مشاهدة فيلم، عندما تتجاوز عتبة السياج الجغرافي، يبدأ فراغ الروبوت الخاص بك وينظف تلقائيًا، عندما تعود إلى المنزل في وقت لاحق من ذلك اليوم، سيكون من الضروري تنظيف الأرضيات، يمكنك القيام بذلك لأي جهاز يصدر الضوضاء.