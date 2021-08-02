شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. طريقة إضافة جهات اتصال على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد إضافة جهات الاتصال إلى واتس آب أمرًا حيويًا للاستمتاع بتطبيق الدردشة - وهو سهل أيضًا، حيث إنها جزء لا يتجزأ من استمتاعك بالتطبيق، ولحسن الحظ، هناك عدة طرق لإضافة جهات اتصال في واتس آب.

كيفية إضافة جهات اتصال في واتس آب: الطريقة الأولى لإضافة جهة اتصال هي مباشرة عبر واتس آب

- اضغط على محادثة جديدة، ثم انتقل إلى أعلى الخيارات ثم إضافة جهة اتصال جديدة.

- ستتمكن بعد ذلك من إدخال اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف.

- بمجرد إدخالها، اضغط على حفظ.

- الآن يجب أن تظهر جهة الاتصال هذه تلقائيًا في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

- إذا لم يحدث ذلك، فاضغط على الدردشة، ثم الخيارات، ثم إعادة تحميل جهات الاتصال.

الطريقة الثانية لإضافة جهة اتصال في واتس آب هي عبر دفتر عناوين هاتفك

- انتقل إلى تطبيق جهات الاتصال، واحفظ جهة اتصال في هاتفك.

- عندما تعود إلى واتس آب، يجب أن تجد جهة الاتصال الجديدة تظهر تلقائيًا في قائمتك.

- إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تحتاج إلى إنهاء التطبيق وإعادة تشغيله.

- بدلاً من ذلك، يمكنك الانتقال إلى محادثة جديدة، ثم خيارات، ثم اختيار إعادة تحميل جهات الاتصال.

ربما تكون إضافة جهات اتصال عبر هاتفك هي أفضل طريقة، لأنها تحفظ تفاصيل الشخص عبر هاتفك وواتس آب.