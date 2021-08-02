شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تفتتح أكبر قبة فلكية فى العالم بتكلفة 80 مليون دولار.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الصين القبة الفلكية الأكبر فى العالم، والتى تعد جزء من متحف شنجهاى لعلوم الفلك، وهى الأكبر فى العالم من حيث المساحة، ومتحف الفلك منشأة ضخمة تغطي مساحة أكثر من 58 ألف متر مربع، وقالت صحيفة "الإندبندنت العربية"، إن الصين فتحت الأبواب على ما وصفته بـ "أكبر قبة فلكية في العالم"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

والقبة العملاقة هي منشأة أنيقة تقع في منطقة شنجهاي، وتقوم بعرض مآثر خارج الكرة الأرضية، ومن جهتها وصفت قناة العربية، أن القبة الفلكية تشبه آلة الزمن، وتم تشييدها في مدينة شنجهاي الصينية بتكلفة نحو 80 مليون دولار.



المتحف



صور المتحف

وتبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 38 ألف متر مربع، وبها نحو 70 نيزكا بما من القمر والمريخ، إضافة إلى نحو 120 مجموعة قطع أثرية تضم أعمال إسحاق نيوتن وجاليليو ويوهانس، وعلماء آخرين.

ويشار إلى أن تقرير سابق لموقع "RT"، ذكر أن المجمع يضم عدة مبان منها مبنى "البرج الشمسي"، ومركز مخصص للباحثين الشباب، ومرصد فلكى مخصص لعموم الزوار، أما المبنى الرئيسى ففيه 3 هياكل تشبه الأجرام السماوية، وصمم هذا المبنى ليشبه مركبة فضائية من أفلام الخيال العلمي، وصنعت الممرات حول هذا المبنى على شكل حلقات تشبه تلك التى تدور فيها الكواكب فى الفضاء.



متحف شنجهاى لعلم الفلك

وفى قسم المعارض الموجود فى هذا المجمع سيتمكن الزوار من رؤية نحو 70 قطعة من النيازك، وقطع من القمر والمريخ، كما سيتعرفون على بعض الأعمال الأصلية العلمية لإسحاق نيوتن، وغاليليو وغيرهم من العلماء، وسيتمكنون من التعرف على الفضاء والمجرات والكواكب عبر التقنيات الحديثة التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضى والمعزز.