استمتع بتجربة «ويندوز 11» قبل تثبيته من خلال هذا الرابط

الشارقة - اميمة ياسر -

يرغب الكثير من المستخدمين تجربة واستكشاف مزايا "ويندوز 11"، وذلك من أعلنت شركة ”مايكروسوفت“ أنها تستعد لطرح نسخة جديدة منه.

ولاستكشاف مزايا "ويندوز 11" يجب تثبيت النظام على جهاز الكمبيوتر، إلا أنها بالطبع عملية شاقة، ولكن يمكن لأي مستخدم اتباع الطريقة التالية لتجربة خصائص ومزايا النظام الجديد المتوقع إطلاقه، نهاية العام الجاري، قبل أن يقرر ما إذا كان يريد اتخاذ خطوة تثبيته أم لا.

ويمكن إلقاء نظرة على التصميم الجديد لسطح المكتب، وقائمة ”ابدأ“، دون الحاجة إلى تثبيت النسخة التجريبية من النظام، من خلال الموقع التالي: https://win11.blueedge.me .

ويعد الموقع المذكور هو محاكاة بعض الخصائص الرئيسية لـ“ويندوز 11″، بما في ذلك سطح المكتب الجديد في المتصفح باستخدام تقنيات الويب مثل React و CSS و Javascript.

ولا يتيح الموقع الوصول إلى كل الوظائف، مثل متصفح الملفات Explorer، كما لا يمكن سحب النوافذ أو تغيير حجمها أو حظرها، بالإضافة إلى أنه لا يمكن تغيير صورة الخلفية على سطح المكتب.

ويوفر الموقع نظرة جيدة وسريعة على خصائص ”ويندوز 11″، دون الحاجة لتثبيت الإصدار التجريبي أو الانتظار حتى تصدر النسخة الرسمية بعد أشهر من الآن.