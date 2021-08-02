شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الفروق بين سماعتى Apple AirPods 2 وAirPods Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في شراء سماعات الأذن اللاسلكية، وكنت تمتلك أيضا هاتف ذكي أو جهاز لوحي من أبل، فمن المحتمل أن تكون Apple AirPods 2 وAirPods Pro ضمن الخيارات المتاحة بحسب موقع tomsguide الأمريكى، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات والمميزات لكل من السماعتين كما يلي:

- ميزة إلغاء الضوضاء:

لا يحتوي Apple AirPods 2 على أي شكل من أشكال تقنية إلغاء الضوضاء - سيتعين عليك الاعتماد على عزل الضوضاء من السماعات نفسها، لكن في نفس الوقت تعالج AirPods Pro ذلك، حيث إنها تتميز بإلغاء الضوضاء النشط (الفعال للغاية) والذي يتم تعديله باستمرار 200 مرة في الثانية، ويتم التخلص تمامًا من الضوضاء مثل صوت قرع القطار تمامًا، في حين يتم تقليل الأصوات الأقل قابلية للتنبؤ مثل أحاديث المكتب إلى الهمس.

- عمر البطارية:

يوفر الجيل الثاني من AirPods (2019) عمر بطارية يصل إلى خمس ساعات، مع إضافة 19 ساعة أخرى بواسطة علبة الشحن، أما عمر AirPods Pros أقل بقليل - 4.5 ساعة - بالإضافة إلى 19 ساعة من علبة الشحن.

- التصميم والملاءمة

من الناحية النظرية، يجب أن تناسب أجهزة AirPods القياسية أي أذن بفضل "التوافق العالمي" من أبل في الواقع، هذا ليس هو الحال دائمًا، ولا توجد طريقة لضبط الملاءمة إذا شعروا بالارتخاء قليلاً، فيما توفر AirPods Pro ملاءمة أكثر قابلية للتخصيص، مع أطراف سيليكون في مجموعة من الأحجام.

- الاتصال

بفضل مزيج من شريحة Apple H1 الرائعة وBluetooth 5.0، يوفر كل من AirPods وAirPods Pro أداءً لاسلكيًا لا تشوبه شائبة وإقران سريع للغاية، وتم الكشف أن الاقتران التلقائي من Apple (أدخل سماعة أذن وتتصل بهاتفك على الفور) سريعًا وسريع الاستجابة كما هو متوقع.

- عناصر التحكم

يمكن التحكم في كل من Apple AirPods 2 وAirPods Pro بقوة صوتك - حيث تمكّن شريحة H1 من Apple السماعات من التصرف بناءً على أي أوامر صوتية "مرحبًا Siri"، وعلاوة على ذلك، يحتوي كلا الطرازين على عناصر تحكم باللمس - وإن كان ذلك في شكل مختلف قليلاً.