شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشاهد بث إطلاق رحلة Starliner التجريبية الثانية إلى محطة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة بوينج لإطلاق مركبتها الفضائية Starliner في رحلة مهمة غير مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية هذا الأسبوع، ويمكنك مشاهدة مهمة Orbital Flight Test 2 (OFT-2) من خلال بث مباشر، ولعل العرض الرئيسي هو الإطلاق نفسه، والذي سيتم بثه على تلفزيون ناسا، وتطبيق ناسا، والموقع الإلكتروني للوكالة.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه من المقرر أن يتم الإقلاع من على متن صاروخ أطلس 5 من شركة تحالف الإطلاق المتحدة في الساعة 1:20 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1720 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء (3 أغسطس) من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا.

وستكون قادرًا على مشاهدة أنشطة الإطلاق والمهمة أيضا على الصفحة الرئيسية لـProfoundSpace، وكذلك على تلفزيون ناسا.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، ستستغرق Starliner حوالي 31 دقيقة للوصول إلى مدارها الأولي ثم ستستهدف الالتحام في اليوم التالي بمحطة الفضاء الدولية.

وجربت Starliner هذا اللقاء مرة واحدة من قبل، في مهمة OFT-1 في ديسمبر 2019، لكنها عانت من سلسلة من المشكلات الفنية التي تركت الكبسولة عالقة في المدار الخطأ للالتقاء.

كما أنه من المقرر إرساء OFT-2 في الساعة 1:37 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1737 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء (4 أغسطس) وسيتم أيضًا بث مباشر على قنوات ناسا لهذا الحدث.

كما ستحمل Starliner حوالى 400 رطل (181 كيلوغرامًا) من شحنات ناسا وإمدادات الطاقم إلى المجمع المداري وتعود إلى الأرض بأكثر من 550 رطلاً.

لم يتم تحديد موعد مغادرة Starliner من المحطة الفضائية بعد، ولكن من المتوقع أن تستمر مهمة OFT-2 لمدة أسبوع تقريبًا.