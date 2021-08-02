كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أكد تقرير جديد على خطط سامسونج لجلب مستشعر RGBW جديد بدقة 50 ميجا بيكسل لسلسلة Galaxy S22 القادمة.

ينطلق حدث سامسونج لاحقاً هذا الشهر للإعلان عن هواتف Galaxy Z Fold 3 و Flip 3 إلا أن التغيير الأكبر في مواصفات الكاميرة في هذه الإصدارات يأتي في تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في Galaxy Z Fold 3، بينما تقدم سامسونج الترقية الأبرز في إعدادات الكاميرة لسلسلة Galaxy S22.

ولقد جاءت التسريبات الأخيرة عبر تقرير Ice Universe الذي أكد على أن الترقية الجديدة في إعدادات الكاميرة في سلسلة Galaxy S22 ستتضمن مستشعر RGBW جديد بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل.

كما أكدت التسريبات على خطط سامسونج للإعلان عن الجيل الجديد من المستشعرات في حدث يعقد خلال شهر سبتمبر، ولقد ألمحت سامسونج في تصريحات سابقة عن بدء تطوير مستشعرها الجديد بدقة 200 ميجا بيكسل بالفعل.

ولقد أضافت تسريبات Yogesh أنه من المقرر أن يدعم مستشعر سامسونج الجديد بدقة 50 ميجا بيكسل عدد من الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية التي طورت من شركات أخرى.