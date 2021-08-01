شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تم إختراق حسابك على فيس بوك ومشاهدة جميع رسائلك.. هكذا تعرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قلقًا من أن شخصًا آخر لديه حق الوصول إلى حسابك على فيس بوك، فهناك طريقة سهلة للتحقق، حيث يحتوي فيس بوك على تقنية تتعقب مكان تسجيل الدخول إلى حسابك ويمكن أن تساعدك في تسجيل الخروج أو حماية حسابك من الأشخاص الذين يحاولون اختراقه.

ويمكن أن يخبرك فيس بوك بموقع الأجهزة التي تصل إلى حسابك، كما يمكن أن يخبرك أيضًا بنوع الجهاز ونوع المتصفح وتاريخ ووقت آخر مرة تم فيها الوصول إلى الحساب، وإذا كان هناك شيء لا يبدو صحيحًا تمامًا، فيمكنك إنهاء أي من جلسات فيس بوك النشطة من الجلسة التي قمت بتسجيل الدخول إليها.

كيف ترى الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها على فيس بوك عبر سطح المكتب:

- ستحتاج أولاً إلى فتح متصفح الويب الذي تختاره وتسجيل الدخول إلى فيس بوك.

- بعد ذلك، انقر فوق سهم القائمة المنسدلة أعلى لافتة صفحتك الرئيسية وحدد "الإعدادات".

- بمجرد دخولك إلى صفحة الإعدادات، ستحتاج إلى النقر فوق "الأمان وتسجيل الدخول"، والذي يجب أن يظهر كخيار على الجانب الأيسر من الشاشة.

- ثم مرر مؤشر الماوس إلى قسم "مكان تسجيل الدخول".

- سيسمح لك هذا القسم بمشاهدة جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها على فيس بوك، بما في ذلك الأجهزة النشطة حاليًا.

- ستتمكن أيضًا من معرفة وقت وتاريخ حدوث تسجيل الدخول، ونوع الجهاز الذي تم استخدامه وموقعه.

وإذا قمت بالنقر فوق النقاط الرأسية الثلاث على الجانب الأيمن من كل جلسة مدرجة، فستتمكن من تسجيل الخروج أو الإبلاغ عن ذلك على أنه ليس أنت، وسيكون لديك أيضًا خيار "تسجيل الخروج من جميع الجلسات".

كيف ترى الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها على فيس بوك عبر الهاتف الذكي:

هذه العملية متشابهة جدًا إذا كنت تريد التحقق من مكان تسجيل الدخول إلى فيس بوك عبر التطبيق على هاتفك أو جهازك اللوحي.

- في التطبيق، ستحتاج إلى النقر فوق الخطوط الأفقية الثلاثة في الزاوية اليمنى السفلية.

- ثم قم بالتمرير لأسفل حتى ترى "الإعدادات" وانقر عليها.

-بمجرد دخولك إلى "الإعدادات"، انتقل لأسفل إلى "الأمان" وانقر على "الأمان وتسجيل الدخول".

- سترى بعد ذلك قسم "مكان تسجيل الدخول" ويمكنك النقر فوق "عرض الكل" لرؤية جميع الأجهزة.

كما هو الحال مع طريقة سطح المكتب، ستتمكن من معرفة وقت وتاريخ حدوث تسجيل الدخول ونوع الجهاز الذي تم استخدامه وموقعه، وإذا قمت بالنقر فوق النقاط الرأسية الثلاث على الجانب الأيمن من كل جلسة مدرجة، فستتمكن من تسجيل الخروج أو الإبلاغ عن ذلك على أنه ليس أنت، وسيكون لديك أيضًا خيار "تسجيل الخروج من جميع الجلسات".