شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 أشياء يجب معرفتها حول برنامج الإنترنت الفضائى التابع لأمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليست شركة SpaceX التابعة لشركة إيلون ماسك هي الشركة الوحيدة التي وضعت خططًا لنشر الأقمار الصناعية في مدار الأرض من خلال خدمة الإنترنت Starlink، حيث تمتلك أمازون أيضًا خططًا مماثلة لخدمة النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية الخاصة بها وقد أطلقت عليها اسم Project Kuiper.

وفيما يلي 10 أشياء يجب أن تعرفها عن Project Kuiper ، برنامج الإنترنت الفضائي الخاص بشركة Amazon ، والذي تأمل من خلاله توفير وصول واسع النطاق إلى زوايا نائية من الأرض.

مشروع Kuiper: "كوكبة الأقمار الصناعية" من أمازون في الفضاء

مشروع Kuiper هو مبادرة أطلقتها أمازون لبناء كوكبة من الأقمار الصناعية، تقع في مدار الأرض المنخفض (LEO)، وحصلت أمازون بالفعل على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لوضع ليس عددًا قليلاً من الأقمار الصناعية ولكن إجماليها 3236 قمراً صناعياً في المدار الأرضي المنخفض، وتمتلك Rival SpaceX بالفعل حوالي 1000 قمر صناعي في المدار وتخطط للمس العدد الإجمالي البالغ 12000.

الهدف من مشروع كويبر

الهدف من Project Kuiper ، وفقًا لشركة Amazon ، هو توفير خدمة نطاق عريض موثوقة، وبأسعار معقولة، وعالية السرعة، ووقت استجابة منخفض للمجتمعات غير المخدومة والمحرومة في جميع أنحاء العالم، إلى الأماكن التي يصعب فيها وضع شبكات الألياف التقليدية أو الشبكات اللاسلكية، في الوقت الحالي ، يسمح ترخيص لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للعملاق التكنولوجي "بتقديم خدمات النطاق العريض القائمة على الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة."

من يمكنه الاستفادة من مشروع Kuiper

تدعي Amazon أن Project Kuiper "سيخدم الأسر الفردية ، وكذلك المدارس والمستشفيات والشركات والمنظمات الأخرى العاملة في أماكن لا يوجد بها نطاق عريض موثوق، ويدعي عملاق التكنولوجيا أن المشروع سيوفر خدمة المحطة الأرضية مباشرة للعملاء وسيوفر أيضًا حلول التوصيل لشركات الاتصالات اللاسلكية التي توسع خدمة LTE و 5G إلى مناطق جديدة، وستجلب هذه المشاريع معًا النطاق العريض لمزيد من الأسر في جميع أنحاء العالم ، كما تأمل أمازون.

كم من المال يذهب إلى مشروع Kuiper

قالت أمازون إنها ستستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في مشروع Kuiper، ومع هذا الكم الهائل من الاستثمار ، تأمل أمازون في خلق فرص عمل وبنية تحتية في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، وبناء وتوسيع شبكتها الأرضية وتسريع اختبار وتصنيع الأقمار الصناعية.

مقر مشروع كويبر

يعمل العلماء والمهندسون على مشروع Kuiper في منشأة البحث والتطوير التابعة لشركة Amazon في ريدموند ، واشنطن.

هوائي طرفي "ميسور التكلفة"

أكملت أمازون التطوير الأولي للهوائي لمحطة العملاء منخفضة التكلفة في ديسمبر من العام الماضي، ويهدف الهوائي إلى الاتصال بالأقمار الصناعية لتقديم إنترنت عالي السرعة في شكل مضغوط. ادعت أمازون في ذلك الوقت أن نموذجها الأولي كان يوفر سرعات تصل إلى 400 ميجابت في الثانية.

الحاجة إلى مركبات إطلاق متعددة

ستحتاج أمازون إلى عدد كبير من مركبات الإطلاق لإنشاء هذا العدد من الأقمار الصناعية حول الأرض. تدعي الشركة أنها صممت نظام الأقمار الصناعية ونظام التوزيع الخاص بها لاستيعاب مركبات الإطلاق المتعددة بحيث يمكن استخدام العديد من أنواع الصواريخ المختلفة في الإطلاق.

شريك أمازون في إطلاق الأقمار الصناعية

لإرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء، ستحتاج أمازون أيضًا إلى شركاء الإطلاق، حيث أبرمت أمازون اتفاقًا مع United Launch Alliance لنفسه وحصلت بالفعل على تسع مركبات إطلاق Atlas V لدعم مشروع Kuiper.

مركبة الإطلاق Atlas V

وفقًا لـ Amazon ، حقق Atlas V معدل نجاح بنسبة 100% على مدار أكثر من 85 عملية إطلاق بما في ذلك عمليات الإطلاق الخاصة بناسا مثل Perseverance Rover for Mars و OSIRIS-REx.

عدد الأشخاص في المشروع

زعمت Amazon ، في منشور مدونة في أبريل، أنه كان هناك أكثر من 500 شخص يعملون في مشروع Kuiper في ذلك الوقت.