أندرويد 12 يلمح إلى خطط جوجل بخلاف بيكسل 6

دبي - يزن راشد - تعد هواتف جوجل بيكسل 6 من أهم هواتف أندرويد لعام 2021. وهو الرأي الذي أصبح سائدًا بعد تسريب مواصفاتها. حيث ستأتي السلسلة أخيرًا مع مواصفات رائدة وتصميم جديد. إلا أن نظام أندرويد 12 قد كشف من ناحية أخرى عن خطط جوجل المستقبلية.

وقد لمّح النظام المنتظر إلى الخطط المستقبلية من خلال النسخة التجريبية الأحدث منه، والعناوين الرئيسية هنا هي هاتف بيكسل القابل للطي، وهاتف بيكسل المتوسّط 6a.

وقد تم اكنشاف هذه التلميحات من خلال تفحص الشيفرة المصدرية الخاصة بالإصدار التجريبي الأخير. حيث تم اكتشاف أسماء رمزية لهواتف جديدة، تمامًا مثل كون “Oriole” الاسم الرمزي لبيكسل 6، و“Redfin” الاسم الرمزي لبيكسل 5.

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أندرويد 12 يكشف خطط جوجل بعد بيكسل 6

النسخة التجريبية الجديدة قد كشفت عن ثلاث أسماء رمزية، أول إثنين هم“Bluejay”و“Pipit”، وما يميز هذه الأسماء الرمزية هو أنها أسماء لأنواع من الطيور، تمامًا مثل السابق ذكرها والخاصة بإصدارات بيكسل الأخرى.

ويمكن استنتاج أن هذه الأسماء الرمزية في أندرويد 12 تلمح لهواتف معتادة ومخطط إصدارها بشكل طبيعي، أما عن الاسم الرمزي الثالث فهو “Whitefin” وهو نوع من الأسماك.

ويظهر أن الأخير يختلف في التصنيف، والاعتقاد الأقوى هو أن السبب وراء ذلك هو قدوم هذا المنتج مع المعالجات الجديدة التي تصنعها الشركة بنفسها. على عكس الإصدارات السابقة التي كانت تأتي مع معالجات كوالكوم.

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ومن ناحية أخرى. قد يكون المنتج “Whitefin” هو منتج تجريبي لا أكثر. خصوصًا أنه اسم رمزي مشابه للاسم “Needlefish” الذي ظهر من جوجل في 2019 ولم يتم تحويله لمنتج تجاري في النهاية.

وبالعودة للحديث عن الأسماء الرمزية الأخرى. كلًا من “Bluejay” و“Pipit” هي منتجات ستظهر للنور على الأغلب. ومن ناحية أخرى، كان من المتوقع أن يظهر الاسم الرمزي “Passport” المرتبط بهاتف بيكسل القابل للطي، إلا أن هذا لم يحدث في نسخة أندرويد 12 التجريبية الأخيرة.

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والتوقعات في الوقت الحالي تفيد بأن الاسم الرمزي “Bluejay” قد حلّ محل “Passport” في الإشارة لهاتف بيكسل القابل للطي.

والاسم الأخير، وهو “Pipit” غالبًا ما يدل على إصدار متوسّط وهو إصدار جوجل بيكسل 6a. وما يزيد من قوة التوقعات هو أن هواتف بيكسل 6 هي هواتف رائدة من كافة النواحي، وذلك طبقًا للتسريبات، لذلك فستكون جوجل في حاجة لتوفير إصدار رخيص.

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