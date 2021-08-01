شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر: الدببة القطبية تتعرض لمواد كيميائية سامة من ذوبان الجليد والان مع تفاصيل الخبر
قال الباحثون، إن هناك أدلة على أن المواد الكيميائية تعطل الأنظمة الهرمونية للدببة القطبية بعد تناولها عن طريق فرائسها.
كما كشفت في الدراسة التى قادها باحثون من جامعة لانكستر، عن وجود مواد بولي وبيرفلورو ألكيل (PFAS)، التي لا تتحلل في البيئة، في محلول ملحي على الجانب السفلي من الجليد
هذا هو الموطن الرئيسي للكائنات الموجودة في قاع شبكة الغذاء البحرية مثل الطحالب، وتتغذى العوالق الحيوانية على الطحالب وتأكلها بدورها الأسماك والروبيان، وهما مصدر غذاء للفقمة، وهى فريسة الدببة القطبية.
وجد العلماء أن المواد الكيميائية PFAS تصل إلى ضعف التركيز الذي لوحظ في بحر الشمال، وهذا على الرغم من أن موقع العينة في بحر بارنتس يبعد آلاف الأميال عن المناطق المكتظة بالسكان في أوروبا.
وليس الدببة فقط هي المعرضة للخطر بل أيضا الطيور البحرية، كما ثبت أن PFAS سامة للإنسان وترتبط بمجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك سرطان الكلى وسرطان الخصية وارتفاع ضغط الدم وأمراض الغدة الدرقية وانخفاض الوزن عند الولادة والسمية المناعية عند الأطفال.