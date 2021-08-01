تكنولوجيا: vivo تعتمد اثنان من الهواتف الجديدة بقدرة شحن 44W في 3C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لإطلاق اثنان من الهواتف الذكية الجديدة خلال الفترة القادمة، ولقد إعتمدت بالفعل vivo الهاتفين في 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

كشفت أحدث التسريبات التي رصدت في قاعدة بيانات 3C عن بعض التفاصيل حول إصدارات vivo القادمة من الهواتف الذكية.

وتشير التسريبات إلى أن الإصدارات التي كُشِف عنها في قاعدة بيانات 3C هي من بين سلسلة vivo X70، ولقد رصد الإصدار الأول بنموذج رقم V2134A وهو هاتف X70 Pro بينما ظهر الإصدار الثاني بنموذج رقم V2130A وهو الإصدار الرئيسي من السلسلة X70.

ولقد رصد هاتف X70 في تسريبات سابقة نشرت على شبكة الإنترنت، والتي أشارت إلى أن هذا الإصدار يأتي بمستشعر رئيسي بحجم 1/1.5 مع تثبيت gimbal بعدد 5 من المحاور، كما يأتي الهاتف بشاشة OLED بمعدل تحديث 120Hz.

أيضاً أشارت التسريبات إلى أن vivo تقدم كلاً من هاتفي X70 Pro وX70 Pro Plus برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 888 Plus، بينما يأتي الإصدار الرئيسي من السلسلة برقاقة معالج Snapdragon 870.

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