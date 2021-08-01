تكنولوجيا: هواوي تكشف عن ساعة Watch 4 Pro المخصصة للأطفال بسعر 154 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة هواوي في السوق الصيني مؤخراً ساعتها الذكية المخصصة للأطفال Watch 4 Pro، والتي تنطلق بسعر 154 دولار.

تتميز الساعة الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.41 إنش وبخاصية اللمس، كما تدعم الساعة الذكية ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام وسعة تخزين 8 جيجا بايت، وتقدم هواوي الساعة الذكية للأسواق باثتان من الألوان هما الوردي والأزرق.

كما تتميز ساعة Watch 4 Pro الذكية بوزن 57.5 جرام، وتأتي بسوارة للمعصم من السيليكون تدعم المستخدمين بتجربة جيدة.

أيضاً تضم الساعة الذكية بطارية بقدرة 800 mAh، كما تدعم الشحن السريع حيث يمكن شحن البطارية لمدة 20 دقيقة لعمر شحن بنسبة 50%.

وتتوافق الساعة الذكية مع شبكات WLAN، وتدعم الإتصال بالبلوتوث، وشبكات المحمول، كما تدعم الساعة ميزة مكالمات الفيديو، و 9 AI، أيضاً تدعم المساعد الرقمي لإلقاء الأوامر الصوتية، كما تتميز الساعة الذكية بميزة مقاومة الماء.



ومن المقرر أن تتوفر ساعة Watch 4 Pro الذكية المخصصة للأطفال بدءاً من 30 من أغسطس في السوق الصيني بسعر 154 دولار، أيضاً لم توضح هواوي خططها لإطلاق الساعة الذكية في الأسواق العالمية حتى الآن.

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