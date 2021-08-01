ما الذي سيقدمه الجيل الجديد من جالكسي فولد

دبي - يزن راشد - يعتبر هاتف جالكسي Z فولد 3 القابل للطي واحدًا من أكثر المنتجات التقنية المنتظرة حاليًأ. حيث يقدم الهاتف تحديثات واضحة بالمقارنة مع الجيل السابق منه، ويؤكد على أهمية الهواتف القابلة للطي.

وسامسونج هي الشركة الأكثر ريادة في هذا المجال. وهذا قد ظهر مع أول إصدار من جالكسي فولد، وصولًا للجيل الثاني ولهاتف جالكسي Z فليب الذي قدّم مفهومًا مميزًا لهذا النوع من الهواتف.

وتخطط شركة سامسونج للكشف عن هاتف جالكسي Z فولد 3 في مؤتمرها الرئيسي المقبل. ويعرف المؤتمر باسم Galaxy Unpacked ويتم عقده مرتين في كل عام، المرة الأولى في فبراير مع الإعلان عن جالكسي S الجديد، والمرة الثانية في أغسطس.

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ما نعرفه هاتف جالكسي Z فولد 3

نظرًا لأهمية هاتف فولد 3، ونظرًا لأنه يأتي لاستبدال سلسلة جالكسي نوت فقد تم تداول العشرات من التسريبات حوله طوال الأشهر الماضية. وفي الوقت الحالي نحن نعرف معظم التفاصيل الخاصة بالهاتف، والتي يتم مقارنتها بالجيل السابق بالطبع.

ولعل واحدة من أهم مكونات هذا النوع من الهواتف هي الشاشة. وسيأتي الهاتف طبقًا للتسريبات مع شاشة خارجية بقياس 6.2 إنش مع تردد 120 هيرتز. ويظهر تفوق كبير بالمقارنة مع شاشة فولد 2 التي كانت بتردد 60 هيرتز التقليدي.

ويقدم الهاتف شاشة داخلية بقياس 7.6 بوصة، وتدعم تردد 120 هيرتز هي الأخرى. إلى جانب التردد املرتفع فالشاشة تأتي أيضًا من نوع LTPO والذي يزيد في توفير الطاقة. وأشارت التوقعات إلى قدوم الهاتف مع كاميرا أسفل الشاشة، إلا أن هذا غير مؤكد بعد.

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الكاميرات والمواصفات الداخلية

ولن يقدم إصدار فولد 3 تحسنًا كبيرًا على مستوى الكاميرات. حيث سيأتي مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسات وجميهم بدقة 12 ميجابيكسل. وهي كاميرات مقاربة لما رأيناه في فولد 2.

وقد ذكر أحد المصادر أن شركة سامسونج قد تعاونت مع شركة Olympus لتقديم مستشعرات أفضل للكاميرات، إلا أنها تظل شائعة. لكن سيهتم الهاتف بشكل أكبر بالكاميرا الأمامية الخاصة بالشاشة الخارجية، والتي ستكون بدقة 16 ميجابيكسل موضوعة أسفل الشاشة إن صحت الشائعات.

وقد تأتي الشاشة الداخلية أيضًا مع كاميرا سيلفي خاصة بها. إلا أن مصادر قد ذكرت أن هذه الكاميرا ستكون بدقة 4 ميجابيكسل، وأخرى ذكرت أنها ستكون بدقة 12 ميجابيكسل.

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ومن حيث المواصفات الداخلية فالهاتف يأتي بمواصفات رائدة من جميع النواحي. سيحمل الهاتف معالج سنابدراجون 888 الرائد والداعم لشبكات الجيل الخامس. مع ذاكرة عشوائية بدقة 12 جيجابايت وذاكرة تخزينية بسعة 265 جيجابايت. ومن المتوقع أن تتوفر خيارات مختلفة للذواكر.

ومن أحدث المعلومات المثيرة للاهتمام هي أن الهاتف سيدعم أخيرًا مقاومة المياه، لكن فقط مع معيار IPX8. وسيقدم الهاتف طبقًا لما نعلم بطارية بسعة 4,380 ملي أمبير تدعم الشحن السريع.

وبالمقارنة مع إصدار فولد 2 فالهاتف سيقدم تحسن كبير من حيث الأداء، إلى جانب دعم مقاومة المياه كما سلف الذكر، وأيضًا دعم قلم S Pen، والذي سيأتي في إصدار مخصص ولن يكون نفس قلم جالكسي نوت.

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السعر المتوقع لهاتف جالكسي Z فولد 3

يجب أن يتم تحسين تسعير الهواتف القابلة للطي لكي تكون قادرة على جذب شريحة جديدة من المستخدمين، منهم مستخدمي جالكسي نوت أنفسهم.

وطبقًا للتوقعات والتسريبات، سيأتي الهاتف بسعر أقل بنسبة 20% من الجيل السابق. وعليه، من المتوقع أن يتم بيع الهاتف بسعر 1,599 دولار أمريكي مباشرةً عند الإطلاق.