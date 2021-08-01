سوني تعلن عن كاميرا ZV-E10 لمدوني الفيديو

دبي - يزن راشد - أعلنت سوني عن ZV-E10، وهي كاميرا ذات عدسة قابلة للتبديل APS-C تأمل الشركة أن تلبي احتياجات مدوني الفيديو.

وتجلب الكاميرا العديد من ميزات العدسة الثابتة ZV-1 إلى تنسيق مستشعر أكبر، بما في ذلك اختصارات التركيز وإعدادات التعريض التي قد يحتاج مدونو الفيديو الوصول إليها بسرعة.

ونظرًا لكونها كاميرا أكبر حجمًا، فهناك أيضًا بعض المزايا المهمة التي لم يكن لدى ZV-1 المساحة المناسبة لاستيعابها، مثل منفذ سماعة الرأس وعمر بطارية أفضل ومستشعر أكبر مع مرونة أكبر في عمق المجال.

وبينما تعالج ZV-E10 العديد من الشكاوى الموجودة مع ZV-1، لا يزال لدى الأخيرة ميزة واحدة غير متوفرة في الكاميرا الجديدة: تثبيت الصورة المعتمد على الأجهزة.

وتضمنت ZV-1 ثباتًا مدمجًا في العدسة. ولكن ZV-E10 لا توفر سوى الثبات الإلكتروني. ولديها أيضًا القدرة على تسجيل بيانات مستشعر الدوران في البيانات الوصفية التي يمكن استخدامها عند تطبيق التثبيت في مرحلة ما بعد المعالجة.

وتوفر ZV-E10 مستشعرًا بدقة 24.2 ميجابكسل مع نطاق ISO أصلي يتراوح بين 100-32000 مزود بضبط بؤري تلقائي لتتبع العين والهدف الذي توفره كل من كاميرات ZV-1 وكاميرات سوني الحديثة ذات العدسات القابلة للتبديل.

وتشمل أيضًا وضع Bokeh Switch المفيد لمدوني الفيديو من ZV-1، الذي يبدل الفتحة لطمس الخلفية أو التركيز عليها.

بالإضافة إلى ذلك هناك وضع Product Showcase لتطبيق إعدادات التركيز البؤري التلقائي الأنسب لعرض المنتجات عبر الكاميرا.

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سوني تعلن عن كاميرا لمدوني الفيديو

علاوة على ذلك فإن الكاميرا تتضمن شاشة تعمل باللمس مفصلية بالكامل لتسهيل التشغيل من أمام العدسة.

ويتم تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية. ويتم تضمين ملفات التعريف Hybrid log-gamma و S-Log2 و S-Log3 لمصوري الفيديو الذين يخططون لتصنيف اللقطات بعد التقاطها. ويمكن تسجيل لقطات الحركة البطيئة بدقة 1080 بكسل بمعدل 120 إطار في الثانية.

وتتضمن الكاميرا ميكروفون ومنفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، وميكروفون اتجاهي ثلاثي مدمج مع حاجب رياح مدرج في الصندوق.

ويتم دعم البث المباشر عبر USB للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 11، وذلك بالرغم من عدم توفرها بعد مع أجهزة iOS.

وتوضح الشركة أن كاميرا ZV-E10 قادرة على تسجيل الفيديو لمدة تصل إلى 80 دقيقة بشحنة بطارية واحدة. وهو ما يقرب من ضعف وقت تسجيل ZV-1 الذي يبلغ 45 دقيقة.

وتطرح شركة سوني كاميرا ZV-E10 للبيع في شهر أغسطس مقابل 699 دولار للهيكل أو 799 دولار مع عدسة 16-50 ميليمتر.

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