AirPods Pro لديها منافس جديد من Bang & Olufsen

دبي - يزن راشد - حصلت سماعات شركة آبل AirPods Pro على منافس جديد يسمى Beoplay EQ يعمل على إلغاء الضوضاء من شركة Bang & Olufsen الدنماركية.

وتوفر السماعات الشحن اللاسلكي وإلغاء الضوضاء النشط التكيفي – وهي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة الصوت الدنماركية بتضمين التكنولوجيا في سماعات أذن لاسلكية. وتوضح أنها تتمتع بعمر بطارية أفضل من AirPods Pro.

وأضافت Bang & Olufsen سماعات Beoplay EQ إلى موقعها عبر الويب مع تاريخ طلب 19 أغسطس. ولا يوجد خيار للطلب المسبق. ولكن يمكنك الاشتراك للحصول على تنبيه عبر البريد الإلكتروني عند طرحها للبيع.

ويعوض إلغاء الضوضاء النشط التكيفي عن ضوضاء الخلفية. بينما تقلل الملاءمة المريحة داخل الأذن بشكل سلبي من الاضطرابات أيضًا.

وتتميز سماعات الأذن Beoplay EQ بأنها صغيرة وخفيفة الوزن ومريحة بما يكفي لارتدائها حتى عند الاستلقاء ورأسك على وسادة.

ويتعامل اثنان من الميكروفونات عبر كل سماعة أذن مع إلغاء الضوضاء جنبًا إلى جنب مع ميكروفون إضافي لإجراء المكالمات، بحيث يصبح المجموع ست ميكروفونات عبر سماعتي الأذن.

وتم ضبطها من قبل مهندسي الصوت المشهود لهم، حيث توفر سماعات إلغاء الضوضاء Signature Sound من Bang & Olufsen.

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AirPods Pro لديها منافس جديد

يمكنك الاستمتاع بصوت قوي يقدمه مكبر صوت جديد ديناميكي كهربائي بحجم 6.88 ميليمتر. ويتم تحسين أداء الصوت القوي من خلال ملاءمة قابلة للتخصيص لتقليل الضوضاء السلبية.

ويوصف عمر البطارية بأنه يصل إلى 6.5 ساعات مع تنشيط ANC، مقابل 4.5 ساعات مع AirPods Pro.

وتدعم الحافظة الشحن اللاسلكي وهي مصنوعة من الألومنيوم. وضمنت الشركة ميزة الشحن السريع التي تمنحك ساعتين من الاستماع في 20 دقيقة.

ومع ذلك، تنصح آبل بالتوازن عندما تقوم بتضمين عمليات إعادة الشحن في الحافظة، مما يوفر إجمالي 24 ساعة من الاستماع مقابل 20 ساعة لـ Beoplay EQ.

وتستخدم Beoplay EQ تقنية البلوتوث 5.2 مقابل تقنية البلوتوث 5.0 لسماعات AirPods Pro. وتدعم AAC و SBC و aptX Adaptive.

وتعتبر مواد Beoplay EQ عبارة عن مزيج من الألومنيوم والبوليمر والسيليكون. ومن ناحية الألوان، فإنك تحصل على خيار من الأسود أو الذهبي.

ومع ذلك، فإن السعر أعلى من سعر AirPods Pro، إذ تكلف Beoplay EQ نحو 400 دولار، مقابل 249 دولار لمنتج آبل.

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