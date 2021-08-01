شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: PUBG تعلن عن جوائز بقيمة 6 مليون دولار لبطولة Mobile Global Championship والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لعبة بابجي عن طرح بطولة PUBG Mobile Global Championship 2021 والتى ستبدأ في نوفمبر وتتميز بمجموع جوائز إجمالية قدرها 6 ملايين دولار، وهي الأكبر في تاريخ ألعاب battle royale للأجهزة المحمولة، وستقام النهائيات في يناير 2022، بحسب رويترز.

وتم الإعلان عن خطط PMGC 2021 بعد اختتام PUBG Mobile World Invitational 2021 يوم الأحد الماضى، والذي شهد تتويج Valdus Esports وAlpha 7 Esports بطلاً لقسمي الشرق والغرب على التوالي، وقد شهد الحدث الذي استمر أربعة أيام، بدعم من Gamers Without Borders، جائزة خيرية بقيمة 3 ملايين دولار.

وقال جيمس يانغ، مدير PUBG Mobile Global Esports، في بيان صحفي مؤخرا:"مبروك Valdus Esports وAlpha 7 Esports، إنني فخور جدًا برؤية حدث رياضي عالمي آخر لـ PUBG MOBILE يتوصل إلى خاتمة ناجحة مع بعض المباريات المليئة بالإثارة".

وأضاف "لقد كان أيضًا امتيازًا للعمل جنبًا إلى جنب مع Gamers Without Borders لاستضافة بطولة فريدة حقًا والتوحد مع لاعبينا من أجل قضية جيدة، أنا الآن متحمس لتحويل انتباهنا إلى بطولة PUBG MOBILE العالمية 2021 والتي ستكون أكبر بطولة لنا حتى الآن واعدة بشيء مميز حقًا للاعبينا وشركائنا والمشجعين".

وقد فازت Valdus Esports بقسم PMWI East بمجموع 287 نقطة، وسجل الوصيف ناتوس فينسيري 224 نقطة وديكسافير ثالثا برصيد 186 نقطة، وقد أنهت Alpha 7 Esports قمة PMWI West برصيد 227 نقطة، واحتلت Konina Power المركز الثاني برصيد 227، تليها Next Ruya Gaming برصيد 213.