شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجاح دمج وحدة "ناؤوكا" فى القسم الروسى من المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية "روس كوسموس" دميتري روجوزين، اليوم السبت، عن نجاح عملية دمج وحدة "ناؤوكا" في القسم الروسي من المحطة الفضائية الدولية، وكتب روجوزين على قناته في "تيليجرام": "جرت تنقية الهواء في الوحدة المخبرية متعددة الوظائف، وتم أخذ عينات الهواء النهائية (ونتائجها في حدود المتوقع) وقبل ساعة دخل طاقمنا إلى وحدة ناؤوكا.. تهنيتي! لقد تم دمج الوحدة المخبرية متعددة الوظائف في تشكيلة القسم الروسي من المحطة الفضائية الدولية".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تم إطلاق وحدة "ناؤوكا" (العلم اللغة الروسية) الخاصة بإجراء تجارب مخبرية مختلفة إلى المحطة في 21 يوليو والتحمت بها في 29 من هذا الشهر، وبعد 3 ساعات من الالتحام اشتغلت محركات الوحدة تلقائيا مما تسبب بتغيير وضع المحطة الدولية وانحرافها 45 درجة.

ووردت تقارير عن نجاح عملية فتح الفتحة المؤدية إلى الوحدة الجديدة، وفي سياق متصل، أفادت مؤسسة الفضاء الروسية بأن مجلسها العلمي الفني قرر الانتهاء من استخدام القسم الروسي من المحطة الفضائية الدولية بحلول العام 2028، باعتبار أن مواصلة استخدام القسم بعد العام 2024 ستحمل معها أخطارا متزايدة بسبب بلاء معداته.

وقالت المؤسسة إن المجلس اقترح إنشاء محطة خدمات روسية مستقلة سوف تعمل على المدار حول الأرض.

كما وجهت المؤسسة بضمان الحفاظ على سلامة العمل على متن القسم الروسي من المحطة لغاية انتهاء فترة استخدامه.