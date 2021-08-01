سعر سماعات Galaxy Buds 2 اللاسلكية الجديدة من سامسونغ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

سيكون هاتفي Galaxy Z Fold 3 وGalaxy Z Flip 3، هما نجمي حدث Galaxy Unpacked في 11 آب/ أغسطس الجاري، الذي تستعد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لعقده.

وإلى جانب الهواتف القابلة للطي، من المتوقع -أيضًا- أن تطلق الشركة عددًا قليلًا من الأجهزة، بما في ذلك سلسلة Galaxy Watch4 وسماعات Galaxy Buds 2 اللاسلكية. والآن، وقبل أيام قليلة من الحدث المرتقب، تم الكشف عن سعر سماعات Galaxy Buds 2، وفق موقع ”غيسمارينا“.

وستبلغ تكلفة سماعات Galaxy Buds 2 حوالي 172.90 يورو (205.18 دولار) بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. ومن المثير للاهتمام، أن هذا يشبه سعر إطلاق Galaxy Buds + البالغ تكلفتها 170 يورو (201.74 دولار ).

وبالنسبة للتصميم والمواصفات، ستأتي سماعات Galaxy Buds 2 اللاسلكية، بتصميم مماثل داخل الأذن مثل سابقتها، وقد تم التأكيد مؤخرًا، على أنها ستتوفر للبيع في أربعة خيارات للألوان، بما في ذلك الأسود الأبيض، والأخضر والبنفسجي، وهناك تسريب يشير إلى توفر السماعة باللون الأصفر.

كما يشاع أن سماعات الأذن تأتي مع ميزات، مثل إلغاء الضوضاء النشط (ANC) عند استخدام سماعة أذن Galaxy Buds 2 واحدة فقط، واتصال أفضل وعمر بطارية محسّن، إذ أشارت تقارير سابقة إلى خطط العملاق الكوري الجنوبي لطرح السماعات اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء، كما تدعم اتصال أكثر من جهاز في الوقت نفسه، عبر البلوتوث.

وتأتي سماعة Galaxy Buds2 -أيضًا- بمعايير AKG الصوتية، كما تتميز برأس للسماعة من السيليكون لدعم إلغاء الضوضاء، وتتضمن كل جهة من السماعة 2 من الميكروفونات في الجهة الخارجية، بينما يضم الجزء الداخلي من تصميم السماعة موصلات الشحن، وأجهزة استشعار، لإدارك إرتداء المستخدم للسماعة اللاسلكية.

في السابق، ظهرت سماعات Galaxy Buds 2 مع رقم الطراز SM-R177 على قائمة ”FCC“، التي كشفت أن السماعات ستحزم بطارية 120 مللي أمبير في الساعة، وستحتوي علبة الشحن على خلية بطارية 500 مللي أمبير في الساعة، ومن المتوقع أن تنافس السماعات اللاسلكية نظيرتها AirPods Pro من شركة أبل.

وطرحت الشركة في الهند سماعات Galaxy Buds + مؤخرًا للبيع بسعر لم يسبق له مثيل، حيث تم بيع السماعات عبر موقع أمازون برايم يوم، مقابل 5990 روبية هندية (80 دولارًا)، أي ما يقرب من نصف سعر إطلاقها.