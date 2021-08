إيلون ماسك يتحدث عن سيارات تيسلا الذاتية القيادة

دبي - يزن راشد - أكد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، الذي قام بالتغريد وتحدث على نطاق واسع عن أحدث تقنيات القيادة الذاتية التي طورتها ونشرتها شركته للسيارات الكهربائية، أن السيارة الذاتية القيادة من تيسلا تصبح حقيقة واقعة قريبًا.

وتم إصدار النسخة التجريبية من القيادة الذاتية الكاملة FSD لأول مرة في شهر أكتوبر 2020. كما تم إصدار النسخة 9 المحدثة لعدد محدود من مختبري النسخة التجريبية.

ورد ماسك على أحد مستخدمي منصة تويتر الذي I am 90% sure Tesla will pull off Robotaxis.



I’ve done extensive testing and concluded that no fundamental problems remain.



It can really be done. I’m positive. $TSLA @elonmusk — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) July 30, 2021 قائلًا إن هناك ضمانًا بنسبة 90 في المئة بأن تيسلا تطلق سيارة ذاتية القيادة.

وجاء في التغريدة: أجريت اختبارات مكثفة وخلصت إلى أنه لا توجد مشاكل أساسية باقية. يمكن فعل ذلك.

ورداً على التغريدة، This should be clear to anyone who has experienced the FSD beta evolution.



Self-driving requires solving a major part of real-world AI, so it’s an insanely hard problem, but Tesla is getting it done.



AI Day will be great. — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021 ماسك إنه يجب أن يكون ذلك واضح لأي شخص قد استخدم النسخة التجريبية من القيادة الذاتية الكاملة.

ومع ذلك، أكد رجل الأعمال الملياردير مرة أخرى على المشكلة الصعبة المتمثلة في جعل الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي يعمل بشكل صحيح، وهو أمر تحدث عنه في وقت سابق أيضًا.

وأضاف: تتطلب القيادة الذاتية حل جزء كبير من الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي. لذلك فهي مشكلة صعبة للغاية. ولكن تيسلا تنجزها.

إيلون ماسك يتحدث عن السيارات الذاتية القيادة

عبر أحد مستخدمي تويتر أيضًا عن حماسه بشأن النسخة 9 التجريبية من القيادة الذاتية الكاملة FSD بعد ركوب إحدى سيارات تيسلا المجهزة بالبرنامج المحدث.

ورد ماسك على هذه التغريدة التي أشادت بتقنية الشركة قائلاً إن تحديث النسخة 9.1 التجريبية من القيادة الذاتية الكاملة FSD يتضمن العديد من التحسينات.

ومن المتوقع أن تتضمن النسخة 9 التجريبية Tesla Vision. وهو نظام رؤية حاسب جديد من تيسلا يعتمد بالكامل على الكاميرات دون قراءات من مستشعر الرادار.

ولكن ماسك اعترف في عدة مناسبات في الماضي أنه تبين أن الأمر أصعب مما كان يتوقع.

في 3 يوليو، على سبيل المثال، رداً على تغريدة. قال ماسك إن القيادة الذاتية المعممة كانت مشكلة صعبة. وذلك لأنها تتطلب حل جزء كبير من الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا أنه لا يتوقع أن يكون الأمر بهذه الصعوبة. ولكن الصعوبة أصبحت واضحة في وقت لاحق.

