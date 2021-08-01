Ethereum تخضع لتعديل يغير رسوم المعاملات

دبي - يزن راشد - توشك إيثيريوم Ethereum، ثاني أكبر شبكة بلوك تشين، على الخضوع لتعديل تقني من شأنه أن يغير بشكل كبير طريقة معالجة المعاملات، بالإضافة إلى تقليل المعروض من العملة الرقمية وزيادة سعرها بشكل حاد.

ويتم إطلاق التعديل المجدول في 4 أغسطس. وقال المحللون إن الترقية المعروفة باسم اقتراح تحسين إيثيريوم EIP 1559 مشابهة لحدث تنصيف بيتكوين.

وأدت التعديلات الدورية إلى تقليل المعروض من عملية بيتكوين. وساعدت كل عملية تنصيف في دفع سعر بيتكوين إلى مستويات قياسية أعلى.

وفي حين أن بيتكوين هي المحزن المفضل للقيمة في النظام البيئي الرقمي، فقد برزت Ethereum كبنية تحتية مالية رائدة، حيث تتعامل مع أكثر من 12 مليار دولار من المعاملات اليومية، وفقًا لتقرير Grayscale الصادر في شهر فبراير من هذا العام.

ولا يأخذ السعر الحالي لعملة Ethereum الترقية التي تلوح في الأفق. ومن المقدر أن يضاعف التعديل، إلى جانب ترقية أخرى في الربع الأول من عام 2022، سعر العملة خمس مرات بحلول العام المقبل.

اقرأ أيضًا: 5 أسباب ساعدت في نمو سوق العملات الرقمية المشفرة

ما هي EIP 1559

EIP-1559 عبارة عن ترقية برمجية تعمل على تغيير طريقة معالجة المعاملات عبر Ethereum بشكل أساسي من خلال توفير أسعار واضحة لرسوم المعاملات المدفوعة للمعدنين للتحقق من صحة المعاملات وحرق كمية صغيرة من هذه الرموز المميزة. ويتم إخراج الرموز المحروقة بشكل دائم من التداول.

وفي عملية حرق الرمز المميز، يرسل المعدنون الرموز المميزة عادةً إلى عناوين متخصصة تحتوي على مفاتيح خاصة لا يمكن الحصول عليها.

ودون الوصول إلى المفتاح الخاص، لا يمكن لأي شخص استخدام الرموز، مما يجعلها خارج العرض المتداول. ومن خلال تقليل عدد الرموز المميزة، تصبح العملات التي تظل متداولة أكثر ندرة وقيمة.

الممارسة الحالية عبر بلوك تشين Ethereum

يجب حاليًا على أي شخص أو كيان يحاول إرسال معاملة عبر شبكة Ethereum دفع ما يسمى برسوم الغاز إلى المعدنين لمعالجة المعاملات. ولكن الرسوم الدقيقة للمعاملة غير واضحة. ويقول المشاركون في السوق إنه لا توجد طريقة لمعرفة السعر مسبقًا.

ويخلق هذا مشكلتين. أولاً، إنها تحدث حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كنت تتم معالجة معاملتك في الوقت المناسب. ثانيًا، يدفع الأشخاص مبالغ زائدة لأنهم لا يعرفون السعر ويقدمون عروض أكثر من اللازم للتأكد من معالجة المعاملة.

اقرأ أيضًا: عملة إيثر المشفرة تخضع لترقية كبيرة

هل يصبح تعدين Ethereum أكثر سهولة

تغير EIP-1559 هذه الآلية عن طريق تحديد رسم أساسي يدفع للمعدنين مقابل كل معاملة، ويتم حرق جزء منها. ويمكن للمشاركين أيضًا تضمين إكرامية اختيارية مع رسومهم الأساسية لتسريع العملية، إذا رغبوا في ذلك.

وقال اللاعبون في السوق إن هناك تعديلًا آخر يضاعف مقدار المساحة المتاحة في كل كتلة. وتقوم شبكات البلوك تشين مثل Ethereum بتسوية المعاملات على دفعات أو كتل. ويمكن أن تحتوي كل كتلة على عدد معين من المعاملات فقط.

ويتم نشر الكتل عبر Ethereum كل 17 ثانية. ويتم نشر EIP 1599 عبر الكتلة 12،965،000، التي من المقدر حدوثها في 4 أغسطس.

ماذا يعني ذلك لإمدادات العملة

تقلل EIP-1599 معدل التضخم الإجمالي للعملة من نحو 4 في المئة سنويًا إلى 3 في المئة. وهذا يمثل نحو نصف الانخفاض الملحوظ نسبيًا في أحداث تنصيف لعملة بيتكوين.

ماذا يعني ذلك للمستثمرين

يجب أن يسهل التغيير على المستثمرين فهم قيمة الاحتفاظ بالعملة. كما يجب أن يزيد المعاملات عبر شبكة Ethereum ويزيد من استخدام العملة، مما يساعد في جلب موجة من المستثمرين المؤسسيين إلى السوق.

اقرأ أيضًا: RTX 3060 من إنفيديا أقل جاذبية لتعدين الإيثيريوم