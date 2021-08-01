شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يوضح انتشار حالات كسر شاشات M1 MacBook الكثيرة بشكل غامض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل شاشة أجهزة الكمبيوتر المحمولة M1 من Apple بها ضعف يتسبب فى كسر البعض فجأة؟ يشير عدد متزايد من تقارير العملاء فى العديد من المنتديات عبر الإنترنت إلى أن بعض شاشات العرض على أجهزة MacBook Pro و MacBook Air الجديدة، والتى تم إطلاقها في نوفمبر 2020، قد تعطلت دون سبب واضح.

ووفقا لموقع "digitartlends" تم تسليط الضوء على هذه المشكلة هذا الأسبوع من قبل مالك MacBook Pro ، Ian Probert ، الذى أخبر 9to5Mac أنه فتح مؤخرًا جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد الخاص به ليجد الشاشة متصدعة "مكسورة"، على الرغم من التأكد من أنه لم يفعل شيئًا للتسبب في ذلك.

في حين أن بعض العملاء الذين واجهوا المشكلة قد عرضت عليهم Apple إصلاحًا مجانيًا، فقد طُلب من آخرين الدفع. في حالة Probert، طُلب منه تسليم 570 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 790 دولارًا أمريكيًا) وقيل له أن فنيي Apple سيفحصون الشاشة ويقررون لاحقًا ما إذا كانوا سيعيدون الدفعة، وذلك اعتمادًا على تقييمهم لكيفية حدوث الضرر، ولا يزال ينتظر الرد.

وفى منشورات متعددة عبر عدة صفحات على منتدى مجتمع دعم Apple، ادعى العملاء أن صدعًا ظهر فجأة على جهاز M1 MacBook الخاص بهم دون أي سبب واضح، وقال أحدهم، "كان الكمبيوتر المحمول جالسًا على مكتبى، وعندما فتحته، كان مكسورًا ويظهر قضبانًا"، بينما كتب آخر، "كان الكمبيوتر المحمول فى حالة ممتازة عندما استخدمته آخر مرة ولم يتم تحريكه أو لمسه حتى فى المرة القادمة لوحظ الضرر ".

فى حين كتب مالك آخر أنه بعد شراء M1 MacBook Air ، "تصدع الشاشة بدون سبب واضح. تركت جهاز الكمبيوتر الخاص بي أعلى مكتبي أثناء الليل، وفي اليوم التالي فتحته، كان للشاشة شقين صغيرين على اليمين ، مما أضر بوظيفة الشاشة ".

وبحسب ما ورد أخبرت شركة Apple المالك أن الضمان لا يغطي الإصلاح حيث بدا من المحتمل أن جسمًا صغيرًا بين الشاشة ولوحة المفاتيح قد تسبب في تشقق الشاشة عند إغلاق الكمبيوتر المحمول، ومع ذلك، كان العميل مصرا على أن الشاشة كانت خالية من أي نوع من العوائق.