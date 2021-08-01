إطلاق ساعة ذكية من أوبو Oppo Watch 2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 01:22 مساءً - منذ 9 دقائق

أطلقت شركة أوبو Oppo رسميًا ساعتها الذكية Oppo Watch 2 في الصين، وتم تصنيف Oppo Watch 2 كخليفة مباشرة لساعة Oppo Watch الأصلية للعام الماضي، وتتضمن بعض الترقيات البارزة. ولكن لم تتم الإشارة إلى التوافر الدولي المحتمل.

ويعتبر التصميم مألوف للغاية من حيث أنه لا يزال يشبه إلى حد كبير Apple Watch ويحتفظ بالتصميم المربع مع زرين على الجانب الأيمن يوفران الوصول إلى القوائم ووظائف الساعة.

وتتضمن الساعة أحدث منصة Snapdragon 4100 من شركة كوالكوم مع وعد بعمر بطارية يصل إلى 16 يومًا عبر شحنة واحدة أثناء استخدام وضع الطاقة المنخفضة.

وكما كان الحال بالنسبة للنموذج الصيني من ساعة Oppo Watch الأصلية، تعمل ساعة Oppo Watch 2 عبر نظام التشغيل ColorOS القائم على نظام التشغيل أندرويد من شركة أوبو، وليس نظام Wear OS من جوجل.

وتم إطلاق نموذج العام الماضي خارج الصين باستخدام Wear OS والوصول إلى متجر جوجل بلاي. ولكن لم تعلن شركة أوبو بعد عن أي خطط لإصدار أوسع في هذا الوقت.

ومن المحتمل أيضًا أن الشركة تنتظر وصول تعاون جوجل وسامسونج القادم مع Wear OS 3.0 لاحقًا، حيث يبدو أنه قد يكون من الصعب تحديث المنتجات التي تم إصدارها إلى نظام التشغيل الجديد.

وتأتي Oppo Watch 2 بأحجام 42 و 46 ميليمتر. وتتميز بشاشة من نوع OLED منحنية بمعدل تحديث 60 هرتز وبكثافة 326 بكسل في الإنش.

ويأتي نموذج 42 ميليمتر بشاشة بقياس 1.75 إنش وبدقة 372×430 بكسل. بينما يتضمن نموذج 46 ميليمتر شاشة بقياس 1.91 إنش وبدقة 402×430 بكسل

ويحتوي كلا النموذجين أيضًا على eSIM اختياريًا، بالإضافة إلى معدل ضربات القلب والنوم ومراقبة الأكسجين في الدم.

ويوفر الحجم الأصغر الذي يبلغ 42 ميليمتر أيضًا وضع البلوتوث فقط لأولئك الذين لا يريدون أو يحتاجون إلى LTE.

ولكن يبدو أن أكثر المواصفات إثارة للإعجاب في الساعة الذكية هي عمر البطارية الذي يصل إلى 16 يومًا. وذلك بالرغم من أنها تأتي مع تحذير من أوبو يطلب وضع توفير الطاقة.

وفي الاستخدام المنتظم، يمكن أن تستمر ساعة Oppo Watch 2 لمدة تصل إلى أربعة أيام بشحنة واحدة.