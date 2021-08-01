تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق هاتف Mi Mix 4 بواجهة MIUI 12.5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف Mi Mix 4 في حدث يعقد خلال شهر أغسطس الجاري، ولقد أكد Wang Hua على أن الهاتف ينطلق بواجهة MIUI 12.5.

كشفت شاومي عن مزيد من التفاصيل حول إصدارها المرتقب Mi Mix 4 الذي يقدم من العملاق الصيني قريباً بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

وعلى عكس التسريبات السابقة التي أشارت إلى أت الهاتف يأتي بالتحديث الجديد من واجهة MIUI 13، إلا أن التفاصيل التي جاءت اليوم عبر Wang Hua رئيس العلاقات العامة في شركة شاومي أكدت على أن شاومي تقدم هذا الإصدار بواجهة Mi Mix 4.

كما أضاف “Wang Hua ” على أن مطوري الشركة مستمرين في العمل على تطوير تحديث واجهة MIUI 13 بهدف تحسين تجربة المستخدم، وهو الهدف الرئيسي الذي يرتكز عليه الإصدار الجديد من تحديث واجهة المستخدم.

ولقد أكد تقرير سابق من Digital Chat Station على أن إصدارات شاومي التي تنطلق بواجهة MIUI 12.5 خلال الفترة القادمة تشمل Mi Mix 4.

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