تكنولوجيا: الكشف عن سعر سماعة Galaxy Buds2 في السوق الأوروبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التسريبات السعر الذي تنطلق به سماعة سامسونج اللاسلكية المرتقبة Galaxy Buds2 في السوق الأوروبي.

شغلت سماعة Galaxy Buds2 العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة قبل الإعلان الرسمي المتوقع خلال الفترة القادمة، حيث إستعرضت التسريبات مواصفات السماعة والألوان التي تنطلق بها للأسواق.

وتشير التسريبات الجديدة إلى أن سماعة Galaxy Buds 2 اللاسلكية تنطلق بسعر 173 يورو تقريباً في السوق الأوروبي.

ولقد أطلقت سماعة Galaxy Buds Pro في الأسواق للمرة الأولى بسعر 230 يورو، ولقد انخفض السعر الآن بين 130 إلى 140 يورو.

من جانب أخر انطلقت سماعة Galaxy Buds Plus للأسواق بسعر 170 يورو، لذا تنطلق Galaxy Buds 2 بسعر جيد للأسواق مقارنة بالإصدارات السابقة من سماعات سامسونج اللاسلكية.

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