شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple شحنت 12.9 مليون جهاز iPad في الربع الثانى .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي تيم كوك إن جهاز iPad شهد أنجح ربع له في يونيو منذ ما يقرب من عقد من الزمان، والآن خرجت IDC بأحدث أرقام الشحنات العالمية التى تؤكد ريادة Apple فى منافسة الأجهزة اللوحية، بعد تحديث iPad Air فى عام 2020 وإطلاق iPad Pro الذي تمت ترقيته في وقت سابق من هذا العام ، من المتوقع أن تقوم Apple في المرة القادمة بتحديث iPad Mini.

ووفقا لموقع the verege قال تقدر IDC أن Apple شحنت 12.9 مليون جهاز iPad في الربع الثانى، وأقرب منافسة لها هي شركة Samsung التى وصلت إلى 8 ملايين شحنة، وتقدم أجهزة Galaxy Tab S7 اللوحية من سامسونج أجهزة رائعة وشاشات OLED قوية، لكنها تظل معوقة بسبب اختيار Android الأقل من ممتاز لتطبيقات الأجهزة اللوحية، واحتلت شركة Lenovo التى تواصل إصدار أجهزة Chromebook وأقراص Chrome OS التي حظيت بقبول جيد، المركز الثالث بشحن 4.7 مليون وحدة، وجاء أمازون في المركز الرابع مع 4.3 مليون شحنة Fire لوحي.

كما ارتفعت شحنات كل من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية على مدار جائحة COVID-19 حيث تكيف الناس على العمل من المنزل والتعليم عن بعد. تكشف أرقام IDC أن شحنات Chromebook قد نمت بنسبة 68.6% على أساس سنوي ووصلت إلى 12.3 مليون وحدة تم شحنها في الربع الثاني، كتب IDC: "على الرغم من أن هذا لم يكن ربعًا قياسيًا لأجهزة Chromebook، إلا أنه لم يكن بعيدًا عن الربعين السابقين، مما حطم المستويات المرتفعة السابقة".

لكن IDC يشير إلى تباطؤ محتمل في مبيعات أجهزة Chromebook والأجهزة اللوحية بسبب النقص المستمر في الرقائق وتراجع طلب المستهلكين مع عودة المزيد من الأشخاص إلى مكان العمل أو الفصل الدراسي، قالت شركة آبل إن قيود العرض قد تكون ضارة بمبيعات iPad في الأشهر المقبلة، وقد يتأثر iPhone أيضًا.