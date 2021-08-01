شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل وفيسبوك وتويتر يؤجلون عودة الموظفين للمكاتب مع دخول الموجة الرابعة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تأجيل عودة موظفيها إلى المكتب، حيث أعلنت جوجل و فيس بوك و تويتر أنها ستؤخر استدعاء الموظفين بسبب متغير Delta من Covid-19 الذي يجتاح الولايات المتحدة، حيث كان من المقرر أن يبدأ عمال التكنولوجيا في العودة إلى المكتب قريبًا - على الرغم من عدم رغبة الكثيرين في العودة بدوام كامل.

وفي منشور مدونة يشرح التأخير ، قال ساندر بيتشاي ، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ، إن العمال لن يضطروا إلى العودة حتى 18 أكتوبر على الأقل، وكتب رئيس جوجل: "نحن متحمسون لأننا بدأنا في إعادة فتح حرمنا الجامعي ونشجع موظفي جوجل الذين يشعرون بالأمان على القدوم إلى المواقع التي تم افتتاحها بالفعل لمواصلة ذلك".

وأضاف "في الوقت نفسه ، ندرك أن العديد من موظفي جوجل يشهدون ارتفاعات كبيرة في مجتمعاتهم بسبب متغير دلتا ويخشون العودة إلى المكتب، وسيتيح لنا هذا الامتداد الوقت للعودة إلى العمل مع توفير المرونة لمن يحتاجون إليه. سنستمر في مراقبة البيانات بعناية ونخبرك بذلك قبل 30 يومًا على الأقل قبل الانتقال إلى خطط العودة الكاملة إلى المكتب.

وبالمثل ، أعلنت تويتر أنها ستغلق مكاتبها في نيويورك وسان فرانسيسكو، وفي بيان للشركة ، قال تويتر ، `` بعد دراسة متأنية للإرشادات المحدثة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، وفي ضوء الظروف الحالية ، اتخذ تويتر قرارًا بإغلاق مكاتبنا المفتوحة في نيويورك وسان فرانسيسكو ، بالإضافة إلى إيقاف عمليات إعادة فتح المكتب في المستقبل ، ساري المفعول فورا"، وقالت الشركة إنها ستراقب الوضع.

وفي غضون ذلك ، قال فيسبوك إنه سيطلب تطعيم العمال قبل العودة إلى مكاتبها. لكنها أضافت أن سياسات عودتها إلى المكتب ستعتمد على "الظروف واللوائح المحلية"، وتبحث العديد من الشركات في طرق لتنفيذ نهج عمل أكثر مرونة مع خروج البلدان من القيود.

وكان عمالقة التكنولوجيا من أوائل الذين ابتعدوا عندما بدأ الوباء ، وبينما يفتقد البعض أجواء المكتب ، يحرص عمال آخرون على تجنب التنقلات المكلفة والوقت الذي يقضونه بعيدًا عن عائلاتهم، وفي المملكة المتحدة ، أكد الرؤساء في John Lewis و Waitrose في بداية الشهر أنهم سيقدمون عملًا مرنًا لموظفيهم في المكتب الرئيسي ، بعد الإعلان الأخير عن تخفيف القيود من قبل الحكومة.