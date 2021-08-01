تكنولوجيا: هواوي تعتمد شاحن جديد بقدرة 100W في 3C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت هواوي شاحن جديد بقدرة 100W في 3C في الصين، والذي يدعم إصدار جديد مرتقب من هواتف العملاق الصيني الذكية.

كانت Honor العلامة الفرعية السابقة لهواوي قد قدمت مؤخراً هاتف Honor 50 Pro بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، واليوم تكشف التسريبات التي جاءت من 3C عن شاحن جديد يأتي للعملاق الصيني بقدرة 100W وقوة [email protected] والذي يأتي بنموذج رقم HW-200500C00.

وتشير التوقعات إلى أن هواوي إعتمدت الشاحن إستعداداً للإعلان قريباً عن جهاز يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

يذكر أن هواوي قدمت في الفترة الأخيرة سلسلة هواتف P50 التي تتضمن الإصدار الرئيسي مع إصدار P50 Pro، حيث يدعم كلا الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، كما يدعم إصدار Pro تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

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