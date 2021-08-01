شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام توسع ميزة مكالمات الفيديو لتشمل 1000 شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت تليجرام بتوسيع ميزة مكالمات الفيديو الجماعية التي أطلقتها في يونيو لتتمكن من استيعاب المزيد من المشاركين حيث يسمح أحدث إصدار من تطبيق المراسلة الآن لما يصل إلى 1000 شخص بالانضمام إلى مكالمة فيديو جماعية وفقا لما نله مع Engadget.

يأتى ذلك فى حين أن عدد المشاركين الذين يمكنهم بث الفيديو من الكاميرا أو الشاشة الخاصة بهم لا يزال محدودًا عند 30 ، يمكن لـ 970 شخصًا إضافيًا ضبطها ومشاهدتها.

كما قالت تليجرام عندما أطلقت الميزة لأول مرة ، كانت تخطط دائمًا لزيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم الانضمام إلى دردشة جماعية لأنها توسع مكالماتها الصوتية والمرئية لدعم الأحداث المباشرة.

وقالت الشركة إنها ستستمر في زيادة الحد كما قامت بتحديث ميزة مراسلة الفيديو حتى يتمكن المستخدمون من مشاهدتها بدقة أعلى. يمكن للمستخدمين الآن أيضًا مشاركة شاشتهم مع الصوت أثناء مكالمات الفيديو بين شخصين وتعيين رسائلهم على الحذف التلقائى بعد شهر واحد بدلاً من يوم أو أسبوع مثل الخيارات القديمة المسموح بها.

تتضمن الميزات الجديدة الأخرى المزيد من خيارات إعادة تعيين كلمة المرور والرموز التعبيرية المتحركة. بالنسبة لتطبيق Android ، يتضمن أحدث إصدار أيضًا دعمًا لسرعات تشغيل 0.5x و 1.5x و 2x ، بالإضافة إلى رسوم متحركة جديدة للإرسال. وفي الوقت نفسه سيتمكن مستخدمو iOS من الوصول إلى كاميرا جديدة داخل التطبيق يمكنها استخدام جميع مستويات التكبير فى أجهزتهم ، بالإضافة إلى القدرة على إعادة توجيه الرسائل إلى عدة مستلمين.