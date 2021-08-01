الأرصاد تحذر من طقس اليوم : درجات الحرارة تصل لـ ـ43



الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توضيحًا هامًا عن حالة الطقس ليوم الأحد عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، موضحة أن درجات الحرارة تصل إلى٤٠ درجة على القاهرة والوجه البحري، و٤٣ درجة على جنوب الصعيد، لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات اليوم الأحد، كما تزداد أيضا درجات الحرارة الصغرى ونسبة الرطوبة لتزيد من الإحساس بالحرارة ليلًا.

جاءت التوقعات كالتالي حالة الطقس نهارًا:-

- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 4:2 درجات.

أما عن حالة الطقس ليلًا، فهي كالتالي:

- يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.