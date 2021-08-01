شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايلون ماسك يعلن عن موعد يوم الذكاء الاصطناعى فى تسلا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن الحدث التالي للشركة المقبل عندما تعقد يوم الذكاء الاصطناعي في 19 أغسطس، وليس من الواضح بالضبط ما الذي ستعرضه الشركة أو تناقشه، لكن ماسك أضاف أن الحدث سيركز على توظيف أفضل المواهب للعمل في شركة بالو ألتو، ومقرها كاليفورنيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ماسك في تغريدة متابع: "إن إقناع أفضل المواهب في الذكاء الاصطناعي بالانضمام إلى تسلا هو الهدف الوحيد".

يتعلق الأمر كله بتحليل أعمق للبيانات وتكنولوجيا البطاريات ومستقبل القيادة الذاتية من أجل رؤية الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يكون هذا حدثًا استعراضيًا لجذب المطورين والمهندسين إلى تسلا وهو أمر مهم في هذه المعركة لموهبة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.

واقترحت Electrek، التي تغطي النقل الكهربائي ومنطقة الطاقة المستدامة، أن الشركة التي يقودها ماسك من المحتمل أن تعرض تحديثات لبناء شبكات عصبية للمساعدة في تشغيل نظام رؤية الكمبيوتر الخاص بها، وقد تعرض أيضًا المنتجات المرتبطة بمبادرات القيادة الذاتية، بما في ذلك نظام القيادة الذاتية الكامل.

وقال ماسك في أحدث مكالمة أرباح للشركة، إن القيادة الذاتية الكاملة هي الشيء الرئيسي عندما سئل عما إذا كانت الشركة ستقدم المزيد من الخدمات.

وأضاف ماسك: "من الواضح أن الأمور تتجه نحو مستقبل السيارات الكهربائية المستقلة بالكامل"، مؤكدا"أعتقد أن تسلا في موقع جيد وهي في الواقع رائدة بشكل موضوعي في كل من تلك المجالات، الكهرباء والاستقلالية."