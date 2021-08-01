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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايلون ماسك يعلن عن موعد يوم الذكاء الاصطناعى فى تسلا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ماسك في تغريدة متابع: "إن إقناع أفضل المواهب في الذكاء الاصطناعي بالانضمام إلى تسلا هو الهدف الوحيد".
يتعلق الأمر كله بتحليل أعمق للبيانات وتكنولوجيا البطاريات ومستقبل القيادة الذاتية من أجل رؤية الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يكون هذا حدثًا استعراضيًا لجذب المطورين والمهندسين إلى تسلا وهو أمر مهم في هذه المعركة لموهبة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.
وقال ماسك في أحدث مكالمة أرباح للشركة، إن القيادة الذاتية الكاملة هي الشيء الرئيسي عندما سئل عما إذا كانت الشركة ستقدم المزيد من الخدمات.
وأضاف ماسك: "من الواضح أن الأمور تتجه نحو مستقبل السيارات الكهربائية المستقلة بالكامل"، مؤكدا"أعتقد أن تسلا في موقع جيد وهي في الواقع رائدة بشكل موضوعي في كل من تلك المجالات، الكهرباء والاستقلالية."