شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أقرب كوكب يتم تصويره.. عالم فلك يكتشف الكوكب على بعد 35 سنة ضوئية من الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صور باحثون في جامعة هاواي كوكب خارج المجموعة الشمسية مباشرة على بعد 35 سنة ضوئية من الأرض، وهو أقرب كوكب تم تصويره حتى الآن، ويُعرف الكوكب الجديد باسم COCONUTS-2b وهو يدور حول نجمه على مسافة تزيد بمقدار 6000 مرة عن دوران الأرض حول الشمس، مما يسمح له بأن يكون ثاني أبرد كوكب خارج المجموعة الشمسية تم تصويره حتى الآن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف البيان أنه عند 320 درجة فهرنهايت، تكون درجة حرارة سطح الكوكب الخارجي المكتشف حديثًا أبرد قليلاً من معظم الأفران، ومع وجود كوكب ضخم في مدار فاصل عريض للغاية، وبنجم مركزي، يمثل COCONUTS-2 نظامًا كوكبيًا مختلفًا تمامًا عن نظامنا الشمسى.

كما أن COCONUTS-2b ، الذي يدور حول نجم قزم أحمر منخفض الكتلة ، هو جزء من النظام الكوكبي المسمى حديثًا COCONUTS-2.

تمكن الباحثون من تصوير كوكب خارج المجموعة الشمسية بشكل مباشر بسبب الضوء المنبعث من الحرارة المتبقية التي تم إنتاجها منذ تشكل الكوكب.

كما أنه نظرًا لأن إنتاج الطاقة أضعف مليون مرة من الشمس، فقد تمكن الباحثون فقط من اكتشافه باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء منخفض الطاقة.

صور الباحثون الكوكب خارج المجموعة الشمسية، والذي تبلغ كتلته ستة أضعاف كتلة كوكب المشتري، باستخدام مسح COol Companions ON Urtlawide orbiTS (COCONUTS).

كما أنه بالنظر إلى وجود مسافة كبيرة بين كوكتس -2 ب ونجمها المضيف، فمن المحتمل أن تبدو سماءها مختلفة تمامًا عند مقارنتها بالأرض، حيث سيكون النهار والليل متماثلين تقريبًا، ويظهر النجم باللون الأحمر الساطع.