شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زحل سيصل إلى أقرب نقطة له من الأرض الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيصل كوكب زحل إلى أقرب نقطة له من الأرض الأسبوع المقبل، مما يمنح مراقبي السماء فرصة مثالية لإلقاء نظرة على الكوكب ذي الحلقات بكل جماله، فسيكون يوم الاثنين هو أفضل وقت لرؤيته حيث تتحرك الأرض بشكل مباشر تقريبًا بين زحل والشمس في حدث سماوي سنوي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكون مرئيًا بالعين المجردة، حيث سيظهر أولاً منخفضًا في الأفق إلى الجنوب الشرقي ويتحرك جنوبًا حتى 01:00 بتوقيت جرينتش، عندما يكون ثاني أكبر كوكب في نظامنا الشمسي في أوج تألقه في سماء الليل.

ويقول علماء الفلك إنك ستستمر في الحصول على لمحة من المشهد في أي وقت الأسبوع المقبل وخلال الشهر المقبل.

قال الدكتور روبرت ماسي، من الجمعية الفلكية الملكية، إنه يجب أن يكون من السهل جدًا رصد زحل لأنه سيظهر في جزء فارغ نسبيًا من السماء.

وسيبدو مثل نجم مصفر ولكن الفرق بين الكواكب والنجوم هو أن زحل سيصدر ضوءًا ثابتًا بدلاً من وميض، كما أنه أيضًا أكثر إشراقًا من الغالبية العظمى من النجوم في السماء، لذلك سيبرز لهذا السبب.

وأضاف الدكتور ماسي: "سيتمكن الجميع من رؤيته، فكلما ابتعدت عن الشمال، كلما انخفضت في الأفق، ولكن من السهل جدًا تحديد ما إذا كنت تبحث في الاتجاه الصحيح.

كما أنه سيظهر كنقطة إذا نظرت بالمنظار، لكن بالنسبة لأي فلكيين هواة الأسبوع المقبل، فإن فرصة عظيمة لإلقاء نظرة على الحلقات الجليدية للكوكب في ذلك الوقت وإن كان بتسلكوب صغير.