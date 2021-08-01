شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطلق مسابقة مكافأة الأخطاء لاكتشاف التحيز الخوارزمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع تويتر خططًا لمنافسة مكافأة الأخطاء مع اختلاف بدلاً من الدفع للباحثين الذين يكشفون عن مشكلات أمنية، سيكافئ تويتر أولئك الذين يجدون أمثلة لم يتم اكتشافها بعد من التحيز فى خوارزمية اقتصاص الصور الخاصة به حسبما نقل موقع engadget.

بالعودة إلى أبريل قال موقع تويتر إنه سيدرس "الأضرار غير المقصودة" المحتملة الناتجة عن خوارزمياته ، بدءًا من نظام اقتصاص الصور. بدأت باستخدام الخوارزمية فى عام 2018 فى محاولة للتركيز على الأجزاء الأكثر إثارة للاهتمام من الصور فى المعاينات. انتقد بعض المستخدمين كيفية تعامل Twitter مع الاقتصاص الآلى ، مدعين أن الخوارزمية تميل إلى التركيز على الأشخاص ذوى البشرة الفاتحة فى الصور.

ونقل تويتر فى منشور بالمدونة: "فى مايو شاركنا أسلوبنا فى تحديد التحيز فى خوارزمية البروز الخاصة بنا (المعروفة أيضًا باسم خوارزمية اقتصاص الصور الخاصة بنا) ، وجعلنا الكود الخاص بنا متاحًا للآخرين لإعادة إنتاج عملنا". "نريد أن نأخذ هذا العمل خطوة إلى الأمام من خلال دعوة وتحفيز المجتمع للمساعدة فى تحديد الأضرار المحتملة لهذه الخوارزمية بما يتجاوز ما حددناه بأنفسنا."

يقول موقع تويتر إن هذه هى "أول منافسة لمكافأة التحيز الخوارزمى فى الصناعة" وتقدم جوائز نقدية تصل إلى 3500 دولار. ونقل رومان شودرى ، مدير فريق الشفافية والمساءلة والتعلم الآلى فى تويتر ، فى تغريدة أن الشركة تدير المسابقة "لأننا نعتقد أنه يجب مكافأة الناس على تحديد هذه المشكلات ، ولا يمكننا حل هذه التحديات بمفردنا". سيتم الإعلان عن الفائزين فى ورشة عمل DEF CON AI Village التى تستضيفها تويتر يوم 8 أغسطس.