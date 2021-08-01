هل نشهد نهضة جديدة.. قانون ألماني خاص بالعملات الرقمية مطلع أغسطس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 أغسطس 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

من المتوقع أن يدخل قانون ألماني حيز التنفيذ في 2 أغسطس من العام الجاري، تستطيع المؤسسات بموجب القانون حيازة عملات رقمية بما يصل لـ 20% من إجمالي الأصول التي تمتلكها المؤسسة، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرغ.

وتشير كوين تليغراف إلى أن هذا يعد الساحة لقبول مؤسسي أوسع لبتكوين وغيرها من العملات الرقمية من صناديق التقاعد الألمانية.

يخص القانون صناديق خاصة بمستثمري المؤسسات مثل صناديق التقاعد والمصدرين، وتدير هذه الصناديق ما قيمته 2.1 تريليون دولار.

وفي تصريحات لتيم كريوتزمان، يعمل لصاح رابطة الصناديق الاستثمارية، BVI، لبلومبرغ يقول:

“ستظل حيازة الصناديق دون 20% بادئ الأمر. فمن ناحية مستثمري المؤسسات مثل مصدري الصناديق يتبعون متطلبات تنظيمية صارمة للاستراتيجيات الاستثمارية. ومن جانب آخر يودون الاستثمار بالعملات الرقمية.”

ويمثل القانون تحولًا في تنظيم ألمانيا لسوق العملات الرقمية. في حين تستمر السلطة المالية الألمانية في التحذير من الاستثمار بالأصول الرقمية. بيد أن جهات الرقابة المالية الأخرى تشجع تكنولوجيا البلوكتشين.

وترتفع بتكوين اليوم فوق مستوى 41 ألف دولار للعملة الواحدة، وتستأنف ارتفاعات استمرت 10 أيام، وترتفع العملة الرقمية 20% بأسبوع.