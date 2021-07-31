شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك ينتقد شركة "أبل" ويتهمها بفرض ضريبة على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتى Tesla وSpaceX، شركة أبل لفرضها على المطورين رسومًا عالية بنسبة 30٪ لتوزيع التطبيقات من خلال متجر تطبيقات أبل بينما عرض الدعم الكامل لمنشئ Fornite Epic Games، ووصف ماسك رسوم متجر التطبيقات بأنها "ضريبة عالمية بحكم الواقع على الإنترنت" وقال أيضًا إن Epic Games محقة في مقاومة أبل.

واحتدم القتال بين أبل وEpic Games عندما طرحت أبل لعبة Fortnite من متجر التطبيقات، في العام الماضي في أغسطس، لانتهاكها السياسات بعد أن بدأت Epic Games في استخدام نظام الدفع الخاص بها، وبينما قال ماسك إنه يحب استخدام أجهزة أبل، إلا أنه يشعر أن أبل "تفرط في جمع الاموال مع متجر التطبيقات"، وكتب على تويتر "أعني أن رسوم 30٪ مقابل القيام بما يقرب من الصفر من الأعمال الإضافية غير معقولة على الإطلاق، لن تكلف Epic عناء معالجة مدفوعاتها الخاصة إذا كانت رسوم متجر التطبيقات عادلة".

ما الذي تريده Epic Games

يحاول أعضاء جماعات الضغط في Epic Games تمرير فاتورة تسمح لمستخدمي أيفون بتنزيل تطبيقات iOS على iPhone دون المرور عبر متجر التطبيقات، ومثلما تسمح جوجل لمتاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية وتثبيت ملفات APK، فإن جماعات الضغط تريد شيئًا مشابهًا لأجهزة iPhone أيضًا. يريد مشروع القانون أيضًا من شركات مثل أبل ألا "تنتقم من مطور ما لاختياره استخدام متجر تطبيقات بديل أو نظام دفع داخل التطبيق".