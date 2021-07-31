ميزة جديدة من “تلغرام” لمحادثات الفيديو الجماعية

كتبت أسماء لمنور في السبت 31 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 5 ساعات

أضافت شركة تلغرام ميزة جديدة إلى محادثات الفيديو الجماعية التي طرحتها لأول مرة الشهر الماضي، والتي تساهم في استيعاب المزيد من المشاركين فيها.

ويسمح إصدار من التطبيق المتوافر على هواتف “آيفون” و”أندوريد” بانضمام 1000 شخص كحد أقصى إلى مكالمة مع 30 بثا متزامنا.

وأكد تطبيق “تلغرام” في بيان له أنه سيواصل زيادة أعداد المتابعين للفيديوهات الجماعية.

كما يتضمن الإصدار الجديد لـ”تلغرام” تحديث ميزة مراسلة الفيديو لكي يتمكن المستخدمون من مشاهدته بدقة أعلى، وكذلك السماح للمستخدمين بمشاركة شاشتهم مع الصوت أثناء مكالمات الفيديو بين شخصين، وضبط رسائلهم على الحذف التلقائي بعد شهر واحد بدلا من يوم أو أسبوع كما هو مسموح بالخيارات القديمة.

كذلك يتضمن أحدث إصدار دعما لسرعات تشغيل (0.5x و 1.5x و 2x)، بالإضافة إلى رسوم متحركة جديدة من أجل إرفاقها مع الرسائل.

وكان تطبيق “تلغرام” أعلن عن إضافة ميزة محادثات الفيديو الجماعية في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وزاد الإقبال على تحميل تطبيقات “تلغرام” و”سيغنال” خلال العام الحالي، بعد إعلان تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” عن فرض شروط جديدة على مستخدميه تتعلق بحصول شركة “فيسبوك” الذي تملكه على بياناتهم الخاصة، وإلا سيتم طردهم منه، لكنه تغاضى عنها فيما بعد.