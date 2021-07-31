تكنولوجيا: هواوي تخطط لإطلاق نموذج جديد من هاتف P50 Pro بمعالج Kirin 9000 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة العملاق الصيني مؤخراً عن سلسلة هواتف P50 التي انطلقت برقاقتي معالج Kirin 9000 وSnapdragon 888 بميزة الإتصال بشبكات 4G فقط، ولقد أكد تقرير جديد عل خطط هواوي لإطلاق نموذج جديد من هاتف P50 Pro بمعالج Kirin 9000 5G.

في تقرير جديد نشر عبر Digital Chat Station على منصة Weibo، أشير إلى هواوي تخطط لإطلاق إصدار 5G من هاتف P50 Pro خلال الفترة القادمة.

وتشير التسريبات إلى أن إصدار 5G من الهاتف سينطلق لاحقاً بعد إطلاق P50 في سبتمبر، بينما تقدم هواوي إصدار 5G قبل نهاية هذا العام.

من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن هواوي ستقدم هاتف Huawei P50 Pro Plus أيضاً في الربع الأخير من 2021.

ولقد انطلق هاتف P50 Pro بشاشة OLED منحنية بحجم 6.6 إنش، ودقة عرض 2700 في 1228 بيكسل ومعدل تحديث 120Hz، وسرعة لمس 300Hz.

كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Kirin 9000 أو Snapdragon 888 بميزة الإتصال بشبكات 4G، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

ويضم هاتف P50 Pro مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل ومستشعر بدقة 40 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بمستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل.

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