تكنولوجيا: ZTE تطلق هاتف ZTE Axon 30 في الأسواق العالمية في سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة ZTE مؤتمرها القادم في شهر سبتمبر لإطلاق هاتف ZTE Axon 30 المميز بكاميرة أسفل الشاشة في الأسواق العالمية.

قدمت شركة ZTE مؤخراً هاتف Axon 30 رسمياً للسوق الصيني، حيث جاء الهاتف بالجيل الثاني من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة.

ولقد أكدت العلامة التجارية عبر حسابها في تويتر على خططها لإطلاق الهاتف للأسواق العالمية في شهر سبتمبر، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف سيتوفر في السوق الأوروبي وأسواق الشرق الأوسط، وإفريقيا وأمريكا الشمالية.

وتتميز الكاميرة أسفل الشاشة في Axon 30 بدقة 16 ميجا بيكسل، حيث تأتي بتحسنيات تتضمن إعادة ترتيب البيكسل لجذب قدر أكبر من الإضاءة للمستشعر لتحسين جودة التصوير، كما تأتي الشاشة بشريحة UDC Pro.

كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz، ويضم رقاقة معالج Snapdragon 870، أيضاً يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، ولقد حددت ZTE سعر النموذج الرئيسي في الصين 338 دولار.

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